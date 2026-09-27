Fudbal

Meks Merdink po drugi put matirao Vanju: Holanđani ponovo vode na Marakani

У. Ћ.

27. 09. 2026. u 19:40

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Srbija je ponovo u zaostatku protiv Holandije.

Мекс Мердинк по други пут матирао Вању: Холанђани поново воде на Маракани

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Gosti su u 69. minutu stigli do drugog gola na stadionu „Rajko Mitić“, nakon što je Meks Merdink iskoristio novu rupu u odbrani domaće selekcije.

Samo nekoliko minuta ranije Holandija je bila blizu pogotka, ali je njen udarac završio na stativi. Ipak, nova prilika nije izostala, a ovog puta je završena golom.

Gus Til je pronašao prostor i uputio loptu ka Merdinku, koji je reagovao bez mnogo razmišljanja. Napadač Holandije je šutirao gotovo iz pada i pogodio mrežu za 2:1.

Srpska selekcija prethodno je uspela da se vrati u utakmicu. Luka Jović je odmah na početku drugog poluvremena izjednačio rezultat i doneo Srbiji nadu da može do potpunog preokreta.

Umesto toga, Holanđani su ponovo iskoristili slabost u defanzivi i vratili prednost na svoju stranu.

Drugi gol Holandije na „Marakani“ pogledajte u nastavku.

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