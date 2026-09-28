"SPREMAN SAM DA TE ROBIJAM 20 GODINA": Počelo suđenje za gaženje čoveka u selu Senaja nakon svađe na "tik-toku"

VASILIJE Bičanin (47), koji je optužen za ubistvo Željka K. u selu Senaja kod Mladenovca 24. januara 2025. godine, jer ga je posle svađe na "tik-toku" udario autom na ulici, negirao je danas u Višem sudu u Beogradu da je izvršio to krivično delo.

S. J. M.

On je iznoseći odbranu rekao da je tada bio pod dejstvom alkohola i kokaina, da nije spavao dva dana i da mu je žao što se tako pijan nije negde slupao na putu ka Senaji, pa da tamo ne dođe i da se to sve ne desi.

- Počeo sam da pijem dan ranije, bio sam u kafani na Autokomandi, koja radi celu noć i oko 21.30 časova sam uzeo 5 grama kokaina, a oko 5.30 časova sutradan još 3 grama. Iz nje sam prešao u drugu kafanu u Ustaničkoj ulici. Svađa na "tik-toku" je počela oko 10 časova ujutru. On me je psovao, govorio da će mi silovati ćerke, pišati po grobu, da sam Šiptar sa Kosova i što ne idem na Kosovo. Ja sam i ranjen na Kosovu i sve to mi je teško palo. Ta svađa je trajala dugo. Psovao sam i ja njega. Mislio sam da on pravi tu frku da bi dizao gledanost i privukao pratioce na "tik-toku", ali to je bilo ozbiljno i uključili su se i drugi na mreži sa psovkama - kazao je Bičanin.

On je naveo da je Željku tražio adresu i da mu je on dao, pa je kolima iz restorana iz Beograda krenuo za Senaju.

- Rekao sam mu da dolazim i da ćemo da popijemo pivo ili da se pobijemo. Obojica smo svašta jedan drugom govorili. Usput sam ih slušao na "lajvu" šta pričaju o meni. On je bio sa dvojicom momaka kod neke prodavnice i govorio im gde će ko da me čeka i šta da ponesu, a čulo se i repetiranje pištolja. Kada sam došao on je bio na ulici sa desne strane, imao je nešto u rukama, a ta dva momka sa leve. Da sam hteo tada bih ga zgazio. Prošao sam i pošto je bila slepa ulica okrenuo sam se. On je sve vreme snimao i rekao sam mu u "lajvu": "Pomeri se sa puta, ne teraj me da te zgazim". Pokušao sam da prođem između njih, kroz sredinu, ali on je izleteo, da li je hteo da udari bejzbol palicom po autu i udario sam ga. Bilo je ili ovu dvojicu, ili njega da udarim. Moguće je da sam skrenuo malo ulevo ka njemu, da ne udarim ovu dvojicu - ispričao je Bičanin.

On je rekao da nije pogledao šta je bilo sa Željkom, da mu je na vozilu slomljena šoferšajbna u delu kod vozača i da ne zna da li je on pao na nju, jer je sve bilo brzinski. Tako se, kaže, odvezao kući u Meljak, rekao bratu da je udario čoveka, uzeo njegov auto i otišao u policiju u Barajevo da se prijavi. Naveo je da nije imao nameru da ga ubije.

- Ti što su na "lajvu" podržavali Željka su pisali psovke i "otmite ga, vežite ga, uzmite mu auto", psovali su mi majku šiptarsku. Takođe, bilo je i onih koji su mi govorili da ne idem i pustim to - kazao je okrivljeni.

Odgovarajući na pitanja sudije Dragana Martinovića rekao je da je moguće da je Željku rekao "imaš dve solucije, da me ubiješ ili da te ubijem", "spreman sam da za tebe robijam 20 godina", "šta da ti govorim, kaću da te zgazim", "saćeš da vidiš kad te budem udario kolima", "čim zgaziš na put, gazim te sa 120", "Željko ne teraj me da te udarim".

- Ne sećam se svega, svašta smo govorili jedan drugom. Ove rečenice mi sada deluju zgorženo. Pretio sam mu da ću ga ubiti, a i on je meni to pretio. Svašta smo govorili jedan drugom - kazao je okrivljeni.

Rekao je i da se ne seća da li je nakon svega u "lajvu" rekao, "evo vam ga sad Željko" i da je moguće da je Micketu, koji je držao "lajv" rekao, "ti si sledeći".

Bičanin je ispričao da je sa Željkom stupio u kontakt na "tik-toku" neka četiri meseca ranije i da do tog dana nisu imali problema, da je oštećeni uglavnom ćutao, a jednom je imao incident sa nekim, kada je skinuo gaće i pokazao polni organ i da postoji snimak toga. Kazao je da je o njemu znao samo kako se zove, da živi u Mladenovcu i da voli da popije, a da je saznao da psihički nije bio dobro, tek posle svega u Palati prvade.

VIŠE PUTA OSUĐIVAN

VASILIJE Bičanin, kako je rekao, prekršajno je kažnjavan 2011. godine zbog vožnje pod alkoholom od oko 2,5 promila. Krivično je osuđivan dva puta za tuču, prvi put uslovno i tada je imao nož u tuči, a drugi put na sedam meseci zatvora. Oba puta je pio alkohol. Zbog nekog udesa, kako je naveo, osuđen je i za ugrožavanje javnog saobraćaja.