Jamal ne prestaje da oduševljava: Španac uradio nešto neverovatno na Vembliju!
LAMIN Jamal ne prestaje da oduševljava i pokazuje klasu.
Jedan od najboljih fudbalera planete ušao je istoriju i to na meču Španije i Engleske u Ligi nacija.
Krilni napadač "furije" postigao je treći najbrži gol koji je selekcija "tri lava" primila na "Vembliju". Jedino su brže pogotke dali Škotska 1957. i Mađarska 1953. godine.
Lamin Jamal je u trijumfu Španije (2:3) mrežu rivala zatresao u drugom minutu i pokazao da je već sad veliki igrač.
Mladi 19-godišnjak je fantastično otvorio novu sezonu. Do sad je za Barselonu odigrao ukupno osam utakmica, uz učinak od osam golova i šest asistencija.
On se nalazi na listi igrača za najboljeg na svetu, tačnije među kandidatima je za "Zlatnu loptu". Ipak, konkurencija je jaka, pa ostaje da vidi da li će ovo veliko priznanje završiti u njegovim rukama.
Jamal je sa Španijom postao šampion sveta, dok je sa Barselonom osvojio La Ligu, a u Ligi šampiona su Katalonci zaustavljeni u četvrtfinalu.
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