Jamal ne prestaje da oduševljava: Španac uradio nešto neverovatno na Vembliju!

LAMIN Jamal ne prestaje da oduševljava i pokazuje klasu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ian Walton

Jedan od najboljih fudbalera planete ušao je istoriju i to na meču Španije i Engleske u Ligi nacija.

Krilni napadač "furije" postigao je treći najbrži gol koji je selekcija "tri lava" primila na "Vembliju". Jedino su brže pogotke dali Škotska 1957. i Mađarska 1953. godine.

2 - Lamine Yamal has scored the third quickest goal England have ever conceded at Wembley Stadium, behind only first minute goals for Scotland in 1957 and Hungary in 1953.



Punch. pic.twitter.com/NxVp1qOnVi — OptaJoe (@OptaJoe) September 26, 2026

Lamin Jamal je u trijumfu Španije (2:3) mrežu rivala zatresao u drugom minutu i pokazao da je već sad veliki igrač.

Mladi 19-godišnjak je fantastično otvorio novu sezonu. Do sad je za Barselonu odigrao ukupno osam utakmica, uz učinak od osam golova i šest asistencija.

On se nalazi na listi igrača za najboljeg na svetu, tačnije među kandidatima je za "Zlatnu loptu". Ipak, konkurencija je jaka, pa ostaje da vidi da li će ovo veliko priznanje završiti u njegovim rukama.

Jamal je sa Španijom postao šampion sveta, dok je sa Barselonom osvojio La Ligu, a u Ligi šampiona su Katalonci zaustavljeni u četvrtfinalu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“