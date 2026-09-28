Velika čast: Fudbaler Zvezde među najtalentovanijim štoperima sveta!

ŠTOPER Crvene zvezde u odabranom društvu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Stefan Gudelj počeo je ove sezone da dobija mnogo više prilike, posebno od kako je na klupu seo Albert Rijera.

Ovaj 20-godišnjak iz Trebinja se našao među najbolje ocenjenim štoperima uzrasta do 22 godine, prema najnovijem istraživanju fudbalske opservatorije "CIES".

Gudelj se na ovoj listi našao na osmom mestu sa indeksom 79,4, te je tako potvrdio da s razlogom u Crvenoj zvezdi očekuju mnogo od njega.

On se našao rame uz rame sa nekim od najvećih imena evropskog fudbala poput Paua Kubarsija iz Barselone, Žeremija Žakea iz Liverpula i Dina Hujsena iz Real Madrida.

Stefan Gudelj je ove sezone u Superligi Srbije upisao osam nastupa za šampiona naše zemlje. Bio je i akter večitog derbija i odigrao je svih 90 minuta.

Talentovani štoper crveno-belih dobio je poziv od Zorana Mirkovića za mladu (U21) reprezentaciju Srbije.

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