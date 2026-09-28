Tenis

Bravo devojko! Srpska teniserka napredovala 20 mesta na VTA listi

Танјуг

28. 09. 2026. u 11:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj WTA listi.

Браво девојко! Српска тенисерка напредовала 20 места на ВТА листи

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kostović ima 540 bodova, a veliki napredak ostvarila je plasmanom u finale čelendžera u Ankari. Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 172. na 178. mesto, Mia Ristić se popela sa 191. na 183. poziciju, dok je Olga Danilović, koja mesecima ne igra zbog trudnoće, trenutno 326. igračica sveta.

U prvih 10 na WTA listi nije bilo promena.

Prva je i dalje Kazahstanka Elena Ribakina 9.901 bodom, ispred drugoplasirane Arine Sabalenke iz Belorusije sa 7.810 bodova i trećeplasirane Džesike Pegule iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sa 7.265 bodova. Slede Koko Gof (SAD) sa 7.244 boda, Mira Andrejeva (Rusija) 5.841, Linda Noskova (Češka) 5.328, Elina Svitolina (Ukrajina) 4.809, Karolina Muhova (Češka) 4.683, Iga Švjontek (Poljska) 4.119 i deseta Marta Kostjuk (Ukrajina) 4.040.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene crvene đavole
Tip fudbal

0 0

Veliki test za Zidana: Bez Mbapea na osokoljene "crvene đavole"

Belgija i Francuska sastaju se u ponedeljak na stadionu "Roi Baudouin" u Briselu u okviru Lige nacija (20.45), a oba tima u duel ulaze posle pobeda na startu takmičenja. Domaćin želi da nastavi pozitivan početak ere Marka van Bomela, dok će Zinedin Zidan pokušati da zadrži maksimalan učinak na klupi "Trikolora".

28. 09. 2026. u 10:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru