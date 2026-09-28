Bravo devojko! Srpska teniserka napredovala 20 mesta na VTA listi
Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović napredovala je za 20 mesta i sada je 139. na najnovijoj WTA listi.
Kostović ima 540 bodova, a veliki napredak ostvarila je plasmanom u finale čelendžera u Ankari. Od ostalih srpskih teniserki, Lola Radivojević je pala sa 172. na 178. mesto, Mia Ristić se popela sa 191. na 183. poziciju, dok je Olga Danilović, koja mesecima ne igra zbog trudnoće, trenutno 326. igračica sveta.
U prvih 10 na WTA listi nije bilo promena.
Prva je i dalje Kazahstanka Elena Ribakina 9.901 bodom, ispred drugoplasirane Arine Sabalenke iz Belorusije sa 7.810 bodova i trećeplasirane Džesike Pegule iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) sa 7.265 bodova. Slede Koko Gof (SAD) sa 7.244 boda, Mira Andrejeva (Rusija) 5.841, Linda Noskova (Češka) 5.328, Elina Svitolina (Ukrajina) 4.809, Karolina Muhova (Češka) 4.683, Iga Švjontek (Poljska) 4.119 i deseta Marta Kostjuk (Ukrajina) 4.040.
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