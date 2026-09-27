"VERNO, ČASNO I POŠTENO SAM SLUŽIO SVOJOJ OTADŽBINI" Vučić: Srbija ne sme da bude zaustavljena, samo glas za Ujedinjenu Srbiju je glas razvoja

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Za stolom sa Apostolom" na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

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- Jutros sam prerano ustao, pre četiri. Nisam mogao da spavam. Spremao se, radio, gledao jutarnje programe, bio na poslu rano da spakujem još ono stvari što nisam. Primio naše fenomenalne boksere. Sada došao kod vas, posle imam druge pripreme. Još radim na odlukama za pomilovanje i aboliciju. Mislim da dao ljudi koji su učestvovali u svemu što se dešavalo u poslednje vreme. Kako kome, za one koji imaju presude jedno, one koji nemaju druga. Mislim da će to doneti mir - rekao je predsednik Vučić.

- Rekao sam da ću sam otići i tako i jeste. Odlazim ponosan na rezultate jer to niko ne može da oduzme. Ni EXPO, ni Beograd na vodi, ni 684 km autoputeva, 243 km nove prige 880 km rekonstruisanih. I 5-6 NTP, potpuno novih. Preko 250 objekata zdravstvene zaštite urađeno, obezbeđeno deci mnogo inovativnih lekova. I opet, sam sam svestan da bez obzira na ponos i da sam obavljao najčasniji posao na svetu, predsednika, znam i da sam grešio, samo sam običan čovek. U svakodnevnim odlukama, naravno da grešite. Nadam se da sam zreliji, ozbiljniji. Verujem da to iskustvo je jedan od resursa naše zemlje. I prosto meni je za sve ove godine bilo važno da sačuvamo mir i stabilnost. Čujem da su Kurti i njegovi hapsili ponovo Srbe za lažne ratne zločine. I sve će to svet da prećuti, ali sa svim tim stvarim živite svakog dana. U kontaktu smo sa porodicama, gledamo da pomognemo. Gledate da li će da kasni kiša za kukuruz. Zašto je odbojkaška reprezentacija izgubila od Slovenije... Žao mi je što nisam uvek mogao da zaštitim sve. Uvek sam gledao da podmetnem svoja leđa ispred drugih. Nisam mogao porodicu da zaštitim. Ali bih opet isto radio, ne bih im odgovarao na isti način - istakao je predsednik.

Predsednik o prljavoj kampanji blokadera

- Sećate se izmišljotine oko zvučnog topa. Baš ih je bilo briga što su slagali. Nije bilo upotrebe. Koliko drugi dan bilo nije policija nego Vučić je pucao u svoj narod. Svaka stvar im je takva. Imate slučaj Jovanjice, priznao i Aleksić i Zorić, nigde nema Vučića, ali Vučić nešto petlja sa drogom. Pa Valjevo, kažu dečak ubijen ubio ga Vučić. Sarajevo Safari... To što su sve to laži koga briga - tako se vodila kampanja za rušenje zemlje, imidž zemlje, namerno su to radili. Tražili su od Evropljana da nam se uvode sankcije - rekao je predsednik Vučić.

Vučić o životu u Srbiji danas

- Suočavali smo se sa bezbroj problema od 2014. Mnogo kriza. Bilo mi je žao ljudi kada sam napustio koktel, neki su i plakali. Ja mogu da budem setan, ali nema razloga da bilo ko plače, da kukamo. Uradili smo velike stvari. Nikada u Srbiji, uz sve probleme, se nije živelo bolje. Nisu bile veće plate i penzije. Tu je važno jedno. Sačuvali smo mir i stabilnost, ekonomski najbrže napredovali, infrastrukturu uradili. Nismo sve. Nisam zadovoljan kako ljudi doživljavaju naše zdravstvo. Mnogo smo opreme nabavili i uradili - konstatovao je Vučić.

O konstruktivnom dijalogu i predlozima

- Ako dobijemo poverenje ljudi na izborima nemam nikakav problem da saslušam dobre ideje s koje god strane dolaze. Ja sam nudio dijalog, nisu prihvatili - rekao je Vučić.

Vučić o digitalnoj lenjosti

- Ono gde stvarno nisam zadovoljan, iako ima pomaka dobrih, ali time mora cela država da se bavi time, to je energetika. Nisam zadovoljan disciplinom, čak ni onim što se zove briga o ljudima. Ako vam neki ministri rade 2-3 sata dnevno, onda je to problem. A ne možete ljude da menjate na dan ili dva. Sad je Sančez objavio na ovom sastanku, rekao je znate mladi ljudi provode 6 sati sa telefonom. Vašeg produktivnog vremena živite virtualni život. I ne pričam o onima kojima je to posao, i minimalno doprinosite zajednici. Danas je kod nas tzv. digitalna lenjost na vrlo visokom nivou, u svim državnim strukturama. I to ćemo takođe morati da menjamo - kazao je predsednik.

- Moraćemo to pitanje da tretiramo, i za državne strukture kada dođu na posao. Svi govore o deci i školi i mobilnim telefonima. Ali možemo da oduzmemo nama, radno sposobnima. Ako izračunate, u SAD se radi 45 min duže za isto radno vreme upravo zbog toga - dodao je on.

Poziv na dijalog

- Ja prihvatam i sa prvim na listi i sa svima! I sa prvim na listi i sa tom studentskom listom. Ne mogu oni da prihvate dijalog jer, ranije kada su se unutar opozicije svađali ko će biti najveći mrzitelj Vučića. Što se današnje stvari tiče oni ne mogu da izađu na debatu. U svakoj će da izgube. To su sve stara lica, dobro poznata, niko tu novi nema. Sve ljudi koji nisu imali uspeha ili bili loši u svom poslu. Koji ne mogu da pobede ni u jednoj debati nikoga od naših kandidata. I izgledalo vam je lako da gađaju televizor, ali je drugačije kada vam neko uzvraća u studiju. I najvažnije, ne možete da pobeđujete argumentacijom protiv Beograda na vodi, protiv auto-puta - istakao je predsednik Vučić.

O radu i odmoru

- Meni je ovo leto bilo dokaz svega. Nisam otišao ni na dan nigde. Ponekad uzmem slobodan dan, jednom u dva meseca. Godišnji odmor za ovih 15 godina ako sam bio 10-12 dana, možda 15. Ukupno. Uživam u tome da radim. Ovo leto mi je bilo pokazatelj za ljude koji su morali da ostanu i rade i da se bore. Nije pitanje rezultata, zato oni u debatu ne smeju. Ponudio sam da dođe 4-5. Vi ste ponudili da bude 2 prema 1 za njih. Jasno vam je da CRTA nisu nikakvi posmatrači. Oni su više učesnici izbora nego Srdanović, i to svi znaju. Ja sam prihvatio da budem protiv njih dvoje. Oni imaju problem, jer znaju da ću da ih pobedim sve zajedno. U izboru mnogih ljudi. Da se vratim na ovo leto, kada sam video koliko puta su išli, Atina, Sicilija, Španija... Svi ljudi imaju svoja prava. Radnik u vašem obezbeđenju. Usred mog razgovora se javlja na telefon. Ako ja dobijem izveštaj koliko ministri provedu u zgradi vlade tokom radnog vremena osećam se veoma loše. Ako dobijemo poverenje naroda da smanjim broj ministarstava sa 31 na 12. U svakom slučaju želim da smanjimo broj, da spustimo taj nivo tašna, mašna, da imamo veću odgovornost za svakog od njih. Želim da taj nivo dostigne i opštinski nivo. Svuda su mi se ljudi žalili. I sistem i institucije uvek počivaju na ljudima. Kada sam bio premijer čak 4 sata se duže radilo nego danas. A imate divnog premijera, nije on kriv. Ja sam kriv - rekao je predsednik.

O ekonomskom napretku Srbije

- Mi smo danas ekonomski pretekli region Zapadnog Balkana, bilo smo 4. Ispred nas je bila Crna Gora sa 50% ispred nas. BiH za 20%, i Severna Makedonija za 3-4 evra ispod nas. Mi danas ulazimo u višu ligu. Počinjemo da se takmičimo sa Slovačkom, Bugarskom i Rumunijom, koje imaju ogromna izdvajanja iz EU To ljudi moraju da razumeju. Imate strašno jaku Angelu Merkel, Zapad nema konkurenciju, pokazuju apsolutnu aroganciju i bahaćenje, gde morate da se borite za Srbiju, 500.000 ljudi ostalo bez posla, prazna budžetska kasa. Taj dan po preuzimanju Dinkić je morao da se zaduži da bi ispatili penzije. Mi danas imamo 5 milijardi evra na računu, toliko nemaju razvijene zemlje. I tada imate 1.750.000 zaposlenih, danas imamo 2.300.000 i formalno zaposlenih. To su veliki uspesi koje smo postigli. Sada ulazimo u ligu više. Potreban nam je rad, inovacije. Na samitu u Parizu. Sedi pored mene čovek iz "Planeta", pokrivaju 80% Ukrajine. Pitam ga ovo je trka u dvoje vi i Kina, kaže apsolutno. Mala je razlika, foto-finiš je, ali mi mislimo da smo 6 meseci ispred. A Evropa 8 godina iz nas. U ovim vremenima strašno je važno da ne izgubimo vreme, da nam se ne dogode loše procene i stvari. Uprkos jezivim stvarima koje su se ovde dešavale, jer neko radio na stvaranju emocija, to je samo delimična percepcija - podvukao je predsednik.

O destruktivnosti i nasilju blokadera

- U ovim vremenima strašno je važno da ne izgubimo vreme, da nam se ne dogode loše procene i stvari. Uprkos jezivim stvarima koje su se ovde dešavale, jer neko radio na stvaranju emocija, to je samo delimična percepcija... Verujem da sam spasao život toj devojci. Zamalo ste ubili devojku ni krivu ni dužnu. Ljudi nemojte, uspaniči se dete, mlada žena. Oni joj skaču po automobilu, lupaju. Ja ne razumem šta je smisao blokada, sem zaustavljanja Srbije, a Srbija ne sme da bude zaustavljena. Ali sam i tu birao reči. Nisu naši ljudi napali ničije prostorije, tukli njih po ulicama - rekao je Vučić.

Vučić o Strategiji nacionalne bezbednosti iz 2022. godine

- To je papir koji sam potpisao, znao sam šta će da izazove. On je suštinski razlog za sprovođenje obojene rezolucije. Neuvođenje sankcije Rusiji jer jedan od ključnih razloga za sprovođenje obojene revolucije. Sećam se da me je Putin pozvao 2015 ili 2016. Ja vidim on 40 minuta tiho govori. Posle da 20 minuta shvatim da mu je neko rekao da će Srbija pod mojom palicom da uđe.. prošlo 40 minuta, i on konačno kaže: "Da, čujem vas". Ja mu kažem: "Mogao si da me posle tri minuta da pitaš, nećemo u NATO, bezveze ti je informacija" - ispričao je Vučić.

- Slušao sam to 2016 - e godine, rekli su mi: "Imate primere Miloševića i Tadića nemojte". Rekao sam mu: "Veoma poštujem sve, ali moram samo da vam kažem da ja nisam ni Milošević, ni Tadić. Problem mojih političkih protivnika je što sve svode na 96-u i 97-u. Srbija nije ista kao u njihovo vreme, a ja sam veoma oprezan i posvećen čovek. Nisam vam slučajno rekao ni jedan dan nisam otišao ni na more ni na planinu - rekao je on.

O bezbednosnim rizicima

- Brine me što smo dobili prve informacije da će neki spolja da rade sa nekim ljudima odavde čak i iz državnog aparata, da kao pucaju u vazduh pa da naprave nešto. Ali će i to naše službe da otkriju i da reše - istakao je predsednik Vučić.

"Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini"

Na pitanje da li je bio predsednik svim građanima, Vučić je rekao:

- Bio sam čovek koji je verno služio svojim građanima. Da li svi tako vide, naravno da ne. U našoj zemlji svako bi bio bolji selektor. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini i ponosan sam na to. Ubedljivo izabran u odnosu na drugoplasirano, to se neće ponoviti. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10-20-30 godina procenjuju. Ali ako analizirate rezultate, kakve muke smo sve prošli - rekao je on.

O izborima i listi "Ujedinjena Srbija"

- Meni je sve jasno, mislim i ljudima. Samo glas za listu "Ujedinjena Srbija" je glas koji će baš u tom košu da završi, što znači da nastavljamo sa razvojem Srbije. Imaćete više od mesec dana od završetka parlamentarnih do predsedničkih izbora. Ja tražim potpunu fokusiranog, apsolutnu koncentraciju na parlamentarne izbore. Oni će opredeliti put Srbije, i ovo i jesu od istorijskog značaja izbori - istakao je Vučić.

O pomilovanjima i aboliciji

- Mislim da će se deo ljudi ljudi koji su učestvovali u svemu onome što se zbivalo u zemlji u poslednjih godinu i po dana, sa obe strane, iznenaditi. Mnogi će se iznenaditi da im dam pomilovanje i aboliciju. Meni je namera, u toku sutrašnjeg dana saznaćete, da i ovu novosadsku grupu, moja je namera da i njih aboliram. O grupi Mile Pajić, što su spremali napade. I ovo će naići na žestoke napade svih mojih pristalica. Ovo je moja predsednička odluka - rekao je predsednik.

Vučić o borbi za Srbiju i Putinovim rečima

- Ja sam imao podršku naroda kao malo ko. I ništa bez ljudi u Srbiji ne bih uradio. Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji koji su podržavali i nisu. Koji su nas kritikom menjali. Ono što je najvažnije je da imate ciljeve politike, ideju i da se za to borite danonoćno i bez straha. Ako mislite da je lako da se pojavite na samitu od 40 zemalja koje su sve uvele sankcije Rusiji i pitaju te: "Hajde, objasni šta si ti drugačiji da ti nećeš." I onda ustaneš i braniš tu poziciju. Putin je juče dobro rekao: "Bio si u pravu, tebe i tvoju gas košta mnogo manje nego druge zemlje" - zaključio je predsednik.

Foto: RTS

Gostovanje predsednika Vučića na RTS-u dolazi u trenutku intenzivnih političkih dešavanja, a očekuje se da će predsednik govoriti o svim ključnim i najaktuelnijim temama za građane Srbije.

Kako smo već pisali, predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras će podneti ostavku na tu funkciju nakon čega će se sve promeniti, a tim povodom on se oglasio dirljivom porukom.

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