Na Marakani su želeli da ga vrate: Nekadašnji miljenik Delija donosi važnu odluku!

Srpski reprezentativac na zimu bi mogao da promeni sredinu.

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Tokom prethodnog prelaznog roka, ime Ognjena Mimovića vezivalo se ponovo za povratak u Crvenu zvezdu.

Nekadašnji bek srpskog prvaka bio je prekobrojan u Fenerbahčeu, pa su na Marakani želeli to da iskoriste i vrate reprezentativca Srbije u svoje redove. Međutim, to se nije dogodilo, a Mimović je bezuspešno pokušavao da sakupi minute igrajuću na pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu.

Vratio se u Istanbul, ali nije dobio novu priliku, te se samo jednom njegovo ime našlo u protokolu, što je dovoljan signal da će već na zimu potražiti novu sredinu.

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Kao glavni kandidat se pominje Kodžaeli, četvrtoplasirani klub na tabeli turske Super lige, koji želi da izbori izlazak na evropsku scenu. Zeleno-crni su sjajno otvorili sezonu, a očekivanja su naglo porasla.

Trener Kodžaelija insistira na dolasku Mimovića. Prema navodima tamošnjih medija, Selčuk Inan smatra da se srpski defanzivac, iako je veoma mlad, iza sebe ima ogromno iskustvo i u reprezentaciji, uklapa u taj profil.

Ako dve strane postignu dogovor, Ognjen Mimović će na novu pozajmicu. Uprava Fenerbahčea namerava da bivšem miljeniku "delija" omogući veću minutažu u nekoj drugoj sredini.

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