Na Marakani su želeli da ga vrate: Nekadašnji miljenik Delija donosi važnu odluku!
Srpski reprezentativac na zimu bi mogao da promeni sredinu.
Tokom prethodnog prelaznog roka, ime Ognjena Mimovića vezivalo se ponovo za povratak u Crvenu zvezdu.
Nekadašnji bek srpskog prvaka bio je prekobrojan u Fenerbahčeu, pa su na Marakani želeli to da iskoriste i vrate reprezentativca Srbije u svoje redove. Međutim, to se nije dogodilo, a Mimović je bezuspešno pokušavao da sakupi minute igrajuću na pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu.
Vratio se u Istanbul, ali nije dobio novu priliku, te se samo jednom njegovo ime našlo u protokolu, što je dovoljan signal da će već na zimu potražiti novu sredinu.
Kao glavni kandidat se pominje Kodžaeli, četvrtoplasirani klub na tabeli turske Super lige, koji želi da izbori izlazak na evropsku scenu. Zeleno-crni su sjajno otvorili sezonu, a očekivanja su naglo porasla.
Trener Kodžaelija insistira na dolasku Mimovića. Prema navodima tamošnjih medija, Selčuk Inan smatra da se srpski defanzivac, iako je veoma mlad, iza sebe ima ogromno iskustvo i u reprezentaciji, uklapa u taj profil.
Ako dve strane postignu dogovor, Ognjen Mimović će na novu pozajmicu. Uprava Fenerbahčea namerava da bivšem miljeniku "delija" omogući veću minutažu u nekoj drugoj sredini.
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