VUČIĆ U KAMPANJI KAO OBIČAN GRAĐANIN: Ja vozim 'škodu', na kamiončetu ću da držim obraćanje ljudima

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra kreće predizbornu kampanju kao običan građanin.

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Vučić je gostujući na RTS, na pitanje da li će ići u kampanju "škodom" ili kamiončetom, rekao:

"Pa dobro, ja vozim 'škodu', a na kamiončetu ću da držim obraćanje ljudima".

Na pitanje da li je dobro analizirao slučajeve Slobodana Miloševića i Borisa Tadića koji su dali ostavke godinu dana ranije i izgubili su izbore, Vučić je rekao da je to i ranije slušao da su mu govorili kako ima primer Miloševića i Tadića i da ne treba da ide tada na izbore.

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