VUČIĆ U KAMPANJI KAO OBIČAN GRAĐANIN: Ja vozim 'škodu', na kamiončetu ću da držim obraćanje ljudima
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra kreće predizbornu kampanju kao običan građanin.
Vučić je gostujući na RTS, na pitanje da li će ići u kampanju "škodom" ili kamiončetom, rekao:
"Pa dobro, ja vozim 'škodu', a na kamiončetu ću da držim obraćanje ljudima".
Na pitanje da li je dobro analizirao slučajeve Slobodana Miloševića i Borisa Tadića koji su dali ostavke godinu dana ranije i izgubili su izbore, Vučić je rekao da je to i ranije slušao da su mu govorili kako ima primer Miloševića i Tadića i da ne treba da ide tada na izbore.
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