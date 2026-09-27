KANDIDAT SA BLOKADERSKE LISTE POKOSIO ŽENU I OD NJE NAPRAVIO INVALIDA: Sada bi u poslaničku fotelju...

KAO da kandidate sa blokaderske liste biraju iz „zone sumraka“, a sudeći po mračnoj prošlosti Dejana Perića iz Paraćina koji je kandidat za poslanika pod rednim brojem 181, upravo tom opisu odgovara.

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Iako su narodu obećali imena sa „čistim“ biografijama i bez članstva u političkim partijama, kod Perića su izgleda dvostruko pogrešili. Ovaj bivši član POKS-a iz Paraćina, sakrivao je dugo svoju stvarnu biografiju od blokaderskog plenuma.

Očajni građani kada su videli Perića na listi su nam otkrili jezive detalje i licemerje ovog istoričara čija je neodgovornost nepovratno uništila jedan ljudski život. Naime, u septebmru 2014. godine u selu Bošnjane kod Paraćina, odigrala se prava drama na putu kada je Perić divljajući za volanom neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom i pokosio „nesrećnu“ ženu koja je mirno stajala pored puta. Brzom lekarskom intervencijom ženi je spašen život, nakon ove teške saobraćajne nesreće, ali je usled povreda zadobijenih nakon udara automobila, nažalost ostala trajni invalid, osuđena da ostatak života provede u bolu i patnji.

Dok kreatori blokaderske liste na sve načine pokušavaju da zataškaju Perićevo „bahaćenje“ za volanom koje je uzrokovalo trajni invaliditet jednoj ženi, građani Paraćina su zgroženi izborom i ovog kandidata na blokaderskoj listi. A očigledno zbog velikog broja odustajanja kandidata, nisu imali koga pa im se Perić „provukao“, uprkos brojnim prestupima od alkoholizma, članstva u POKS-u i saobraćajne nesreće koju je sam prouzrokovao.

Jasno je da blokaderi umesto odgovornosti, nude poslanički mandat kao „zaklon“ o krivične i materijalne odgovornosti, da im lista zapravo služi kao „utočište“ za kandidate za narodne poslanike sa „tamnim“ mrljama u svojoj biografiji“.

Skupili se zbrda-zdola kao da je neko birao najgore od najgorih.

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