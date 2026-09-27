VUČIĆ O NOVOSADSKOJ GRUPI I MILI PAJIĆ: Moja je namera da ih aboliram, ovo će naići na žestoke napade

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji "Za stolom sa Apostolom" na RTS.

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"Meni je namera, u toku sutrašnjeg dana saznaćete, da i ovu novosadsku grupu, moja je namera da i njih aboliram. O grupi Mile Pajić, što su spremali napade. I ovo će naići na žestoke napade svih mojih pristalica. Ovo je moja predsednička odluka", najavio je Vučić.