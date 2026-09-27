VUČIĆ O BORBI ZA SRBIJU I PUTINOVIM REČIMA: "Ustaneš i braniš svoju poziciju pod pritiskom 40 zemalja"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su za uspeh u politici ključni jasni ciljevi i danonoćna borba bez straha, naglasivši da je zahvalan svim građanima na podršci. On se osvrnuo i na pritiske sa kojima se suočava na međunarodnoj sceni zbog odbijanja da uvede sankcije Rusiji.
- Ja sam imao podršku naroda kao malo ko. I ništa bez ljudi u Srbiji ne bih uradio. Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji koji su podržavali i nisu. Koji su nas kritikom menjali. Ono što je najvažnije je da imate ciljeve politike, ideju i da se za to borite danonoćno i bez straha. Ako mislite da je lako da se pojavite na samitu od 40 zemalja koje su sve uvele sankcije Rusiji i pitaju te: "Hajde, objasni šta si ti drugačiji da ti nećeš." I onda ustaneš i braniš tu poziciju. Putin je juče dobro rekao: "Bio si u pravu, tebe i tvoju gas košta mnogo manje nego druge zemlje" - zaključio je predsednik.
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