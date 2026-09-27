Politika

VUČIĆ O BORBI ZA SRBIJU I PUTINOVIM REČIMA: "Ustaneš i braniš svoju poziciju pod pritiskom 40 zemalja"

V.N.

27. 09. 2026. u 14:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je da su za uspeh u politici ključni jasni ciljevi i danonoćna borba bez straha, naglasivši da je zahvalan svim građanima na podršci. On se osvrnuo i na pritiske sa kojima se suočava na međunarodnoj sceni zbog odbijanja da uvede sankcije Rusiji.

ВУЧИЋ О БОРБИ ЗА СРБИЈУ И ПУТИНОВИМ РЕЧИМА: Устанеш и браниш своју позицију под притиском 40 земаља

Foto: RTS

- Ja sam imao podršku naroda kao malo ko. I ništa bez ljudi u Srbiji ne bih uradio. Zahvalan sam svim ljudima u Srbiji koji su podržavali i nisu. Koji su nas kritikom menjali. Ono što je najvažnije je da imate ciljeve politike, ideju i da se za to borite danonoćno i bez straha. Ako mislite da je lako da se pojavite na samitu od 40 zemalja koje su sve uvele sankcije Rusiji i pitaju te: "Hajde, objasni šta si ti drugačiji da ti nećeš." I onda ustaneš i braniš tu poziciju. Putin je juče dobro rekao: "Bio si u pravu, tebe i tvoju gas košta mnogo manje nego druge zemlje" - zaključio je predsednik.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru