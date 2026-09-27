TRAGEDIJA NA PUTU ZA OKTOBERFEST: Dve osobe poginule, 19 hospitalizovano u prevrtanju autobusa kod Minhena

DVE osobe su poginule, a 19 je hospitalizovano kada se na auto-putu A96 kod Buhloea prevrnuo turistički autobus koji je prevozio grupu Filipinaca iz Milana na Oktoberfest u Minhenu.

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Kako prenosi Špigel, jutros je potvrđeno da je osam osoba teško povređeno, dok se jedan putnik nalazi u životnoj opasnosti.

Prema rečima portparolke policijske uprave Gornja Bavarska Sever, nesreća se dogodila oko 6 sati ujutru kada je turistički autobus iznenada skrenuo udesno sa kolovoza, a zatim se prevrnuo.

Utvrđeno je da druga vozila nisu učestvovala u ovom udesu.

Autobus je saobraćao na relaciji Milan–Minhen, a putnici su putovali u Nemačku kako bi posetili Oktoberfest.

Deonica auto-puta A96 trenutno je potpuno zatvorena za saobraćaj u oba smera, a na licu mesta nalaze se brojne spasilačke ekipe.

Iako su lokalni mediji prvobitno preneli da se u autobusu nalazilo između 40 i 50 ljudi, policija je kasnije saopštila da je u vozilu bilo oko 35 putnika, članova turističke grupe sa Filipina.

Tačan uzrok nesreće za sada nije poznat, a detaljna istraga je u toku.