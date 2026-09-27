IRANCI ZAPLENILI AMERIČKU PODVODNU ZVER: Hitno se oglasio IRGC nakon akcije u Ormuzu
IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je zaplenila američku naprednu podvodnu bespilotnu letelicu koja je, kako tvrdi, izvodila obaveštajne operacije u Ormuskom moreuzu, dok su iranski zvaničnici istovremeno upozorili da će svako nastojanje da se kontroliše taj strateški plovni put biti dočekano snažnim odgovorom.
Iranska agencija Fars prenela je saopštenje mornarice IRGC-a da je zaplenjena bespilotna letelica američke vojske tipa "Remus 600", koja je u Ormuskom moreuzu delovala u obaveštajne svrhe.
Islamska revolucionarna garda navela je da je letelica zaplenjena korišćenjem obaveštajnih kapaciteta i tehnologije elektronskog ratovanja i da je sada podvrgnuta pregledu iranskih stručnjaka radi preuzimanja podataka sačuvanih u njoj.
Uz saopštenje o zapleni, Revolucionarna garda je, prenosi Al Džazira, navela da je Ormuski moreuz "zatvoren" i upozorila da će odlučno reagovati na svaki pokušaj prolaska plovila rutama koje Iran smatra nelegalnim.
(Tanjug)
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