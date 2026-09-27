Svet

IRANCI ZAPLENILI AMERIČKU PODVODNU ZVER: Hitno se oglasio IRGC nakon akcije u Ormuzu

Novosti online

27. 09. 2026. u 15:33

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IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je zaplenila američku naprednu podvodnu bespilotnu letelicu koja je, kako tvrdi, izvodila obaveštajne operacije u Ormuskom moreuzu, dok su iranski zvaničnici istovremeno upozorili da će svako nastojanje da se kontroliše taj strateški plovni put biti dočekano snažnim odgovorom.

ИРАНЦИ ЗАПЛЕНИЛИ АМЕРИЧКУ ПОДВОДНУ ЗВЕР: Хитно се огласио ИРГЦ након акције у Ормузу

Foto: US NAVY/Mass Communication Specialist 2nd Class Charles Oki

Iranska agencija Fars prenela je saopštenje mornarice IRGC-a da je zaplenjena bespilotna letelica američke vojske tipa "Remus 600", koja je u Ormuskom moreuzu delovala u obaveštajne svrhe.

Islamska revolucionarna garda navela je da je letelica zaplenjena korišćenjem obaveštajnih kapaciteta i tehnologije elektronskog ratovanja i da je sada podvrgnuta pregledu iranskih stručnjaka radi preuzimanja podataka sačuvanih u njoj.

Uz saopštenje o zapleni, Revolucionarna garda je, prenosi Al Džazira, navela da je Ormuski moreuz "zatvoren" i upozorila da će odlučno reagovati na svaki pokušaj prolaska plovila rutama koje Iran smatra nelegalnim.

(Tanjug)

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