TRI ZNAKA VRAĆAJU SVE DUGOVE: Pare im dolaze pravo u ruke

STIŽU veliki preokreti za Vagu, Jarca i Lava. Prema astrološkim tumačenjima, ova tri znaka očekuju nove prilike, novčani dobici i povratak onoga što su ranije ulagali u druge.

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Astrolozi ovakve preokrete opisuju kao svojevrsnu karmičku nagradu, trenutak kada se raniji trud, dobre odluke ili pružena pomoć vraćaju kroz nove prilike.

Vaga

Vage bi mogle da dočekaju trenutak u kojem se stvari koje su dugo bile na čekanju konačno pokreću. Posao koji je ranije zastao, ideja koju su odložile ili razgovor koji nikada nije dobio pravi epilog sada mogu ponovo postati aktuelni.

Moguće je da do njih stigne ponuda koju nisu planirale ili da se pojavi osoba čiji će kontakt biti važan za njihov naredni korak. Neke prilike mogle bi da dođu potpuno neočekivano, ali da se ispostave kao veoma korisne.

Za Vage bi jedan poziv, poruka ili slučajan susret mogao da bude okidač za niz događaja koji će promeniti njihove planove do kraja godine.

Posle perioda u kojem su imale utisak da sve moraju same, podrška bi mogla da stigne upravo onda kada im je najpotrebnija.

Jarac

Jarčevi su poznati po tome što ne odustaju lako i što su spremni dugo da rade na ostvarenju ciljeva. Prema astrološkim prognozama, septembar bi mogao da im pokaže da prethodni trud ipak nije bio uzaludan.

Nagrada može doći kroz posao, finansije ili pomoć osobe kojoj su ranije i sami bili oslonac. Mogući su bolji uslovi na poslu, nova poslovna ponuda, preporuka ili povratak neke usluge za koju su već zaboravili da su je učinili.

Pošto nisu navikli da dobijaju nešto bez velikog zalaganja, Jarčevi bi u početku mogli da budu sumnjičavi prema novim mogućnostima. Ipak, ovo je period kada bi trebalo da dozvole sebi da prihvate ono što su svojim radom zaslužili.

Septembar im može vratiti samopouzdanje i podsetiti ih koliko njihov trud zapravo vredi.

Lav

Lavovima bi septembar mogao doneti neočekivan nastavak jedne stare priče. Nešto što su ranije započeli, ali nisu uspeli da završe, sada može dobiti sasvim drugačiji razvoj.

U igri bi mogla da bude nova poslovna prilika, finansijski dobitak ili osoba iz prošlosti koja ponovo ulazi u njihov život sa zanimljivom ponudom.

Ono što sada dolazi može biti direktno povezano sa nečim što su Lavovi ranije uradili ili u šta su uložili vreme i energiju.

Posebno bi trebalo da obrate pažnju na naizgled male znakove. Razgovor koji deluje neobavezno, poznanstvo ili ponuda koju u prvi mah ne smatraju posebno važnom mogli bi kasnije da dobiju potpuno novo značenje.

Prema astrološkim tumačenjima, upravo kroz takve naizgled obične situacije Lavovima bi mogla da se otvore vrata ka boljoj zaradi, važnom dogovoru ili novoj poslovnoj poziciji.

(Informer)