ORLOVI POD PRITISKOM! Posle Grčke stiže Holandija, jedna igra posebno privlači pažnju

Srbija je u četvrtak ispustila prednost protiv Grčke i doživela poraz u samom finišu, a već u nedelju je očekuje znatno teži zadatak.

foto:N.Skenderija

Na „Rajku Mitiću“ gostovaće Holandija, koja je na startu novog ciklusa odigrala 1:1 sa Nemačkom i u Beograd stiže sa novim selektorom Ćavijem.

"Orlovi" su protiv Grčke dobro započeli utakmicu i poveli već u četvrtom minutu preko Andrije Živkovića. Ipak, prednost nije sačuvana u nastavku, pa su Kristos Colis i Anastasios Duvikas golovima doneli Grcima preokret i tri boda.

Taj poraz bio je treći uzastopni za Srbiju, posle prijateljskih neuspeha protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika. Ipak, izabranici Veljka Paunovića pokazali su protiv Grčke da mogu da stvore prilike i postignu gol, što će biti važno i protiv kvalitetnijeg rivala.

Posebno zabrinjava podatak da Srbija nije sačuvala mrežu na poslednjih deset utakmica. Sa druge strane, "orlovi" su postigli gol u tri od poslednja četiri meča, dok su poslednjih osam utakmica donele pogodak u drugom poluvremenu. To bi moglo da bude zanimljivo i u nedeljnom susretu.

Holandija je novu eru sa Ćavijem započela remijem protiv Nemačke. "Lale" su primile gol u prvom poluvremenu, ali su u nastavku preuzele inicijativu i do izjednačenja stigle preko Kodija Gakpoa u nadoknadi vremena. Za Ćavija je to bio solidan početak rada na klupi reprezentacije.

Holanđani su u regularnom toku neporaženi u poslednjih šest utakmica, dok na gostovanjima nemaju poraz u poslednjih 11 reprezentativnih mečeva u regularnih 90 minuta. Ipak, odbrana im nije bila neprobojna, pošto su primili gol na svakoj od poslednje četiri utakmice, a na poslednjih šest susreta oba tima su se upisala u strelce.

Srbija će opet biti bez Dušana Vlahovića, koji je zbog povrede lista propustio ovu reprezentativnu akciju. U napadu su zato glavne opcije Dušan Tadić i Luka Jović. Tadić je protiv Grčke asistirao za vodeći gol, a posle povratka iz reprezentativne penzije nastavlja da bude važan deo ekipe.

Holandija takođe ima problem u napadu, pošto je Brajan Brobej povredio zadnju ložu protiv Nemačke. U konkurenciji nije ni Memfis Depaj, pa bi priliku od početka mogao da dobije Meks Meerdink. Na drugoj strani bi trebalo da budu Kodi Gakpo, koji je već postigao gol u Ćavijevom debiju, i iskusni Virdžil van Dajk.

Poslednji međusobni susret Srbije i Holandije odigran je još 2006. godine, kada je Holandija pobedila 1:0 golom Arjena Robena. Ovog puta očekuje se znatno otvorenija utakmica: Srbija mora da traži reakciju posle poraza od Grčke, dok Holandija ima dovoljno kvaliteta da ugrozi domaću odbranu. Zbog toga se kao zanimljiv izbor izdvaja igra na golove oba tima.

NAŠ TIP: GG