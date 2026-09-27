ORLOVI POD PRITISKOM! Posle Grčke stiže Holandija, jedna igra posebno privlači pažnju
Srbija je u četvrtak ispustila prednost protiv Grčke i doživela poraz u samom finišu, a već u nedelju je očekuje znatno teži zadatak.
Na „Rajku Mitiću“ gostovaće Holandija, koja je na startu novog ciklusa odigrala 1:1 sa Nemačkom i u Beograd stiže sa novim selektorom Ćavijem.
"Orlovi" su protiv Grčke dobro započeli utakmicu i poveli već u četvrtom minutu preko Andrije Živkovića. Ipak, prednost nije sačuvana u nastavku, pa su Kristos Colis i Anastasios Duvikas golovima doneli Grcima preokret i tri boda.
Taj poraz bio je treći uzastopni za Srbiju, posle prijateljskih neuspeha protiv Zelenortskih Ostrva i Meksika. Ipak, izabranici Veljka Paunovića pokazali su protiv Grčke da mogu da stvore prilike i postignu gol, što će biti važno i protiv kvalitetnijeg rivala.
Posebno zabrinjava podatak da Srbija nije sačuvala mrežu na poslednjih deset utakmica. Sa druge strane, "orlovi" su postigli gol u tri od poslednja četiri meča, dok su poslednjih osam utakmica donele pogodak u drugom poluvremenu. To bi moglo da bude zanimljivo i u nedeljnom susretu.
Holandija je novu eru sa Ćavijem započela remijem protiv Nemačke. "Lale" su primile gol u prvom poluvremenu, ali su u nastavku preuzele inicijativu i do izjednačenja stigle preko Kodija Gakpoa u nadoknadi vremena. Za Ćavija je to bio solidan početak rada na klupi reprezentacije.
Holanđani su u regularnom toku neporaženi u poslednjih šest utakmica, dok na gostovanjima nemaju poraz u poslednjih 11 reprezentativnih mečeva u regularnih 90 minuta. Ipak, odbrana im nije bila neprobojna, pošto su primili gol na svakoj od poslednje četiri utakmice, a na poslednjih šest susreta oba tima su se upisala u strelce.
Srbija će opet biti bez Dušana Vlahovića, koji je zbog povrede lista propustio ovu reprezentativnu akciju. U napadu su zato glavne opcije Dušan Tadić i Luka Jović. Tadić je protiv Grčke asistirao za vodeći gol, a posle povratka iz reprezentativne penzije nastavlja da bude važan deo ekipe.
Holandija takođe ima problem u napadu, pošto je Brajan Brobej povredio zadnju ložu protiv Nemačke. U konkurenciji nije ni Memfis Depaj, pa bi priliku od početka mogao da dobije Meks Meerdink. Na drugoj strani bi trebalo da budu Kodi Gakpo, koji je već postigao gol u Ćavijevom debiju, i iskusni Virdžil van Dajk.
Poslednji međusobni susret Srbije i Holandije odigran je još 2006. godine, kada je Holandija pobedila 1:0 golom Arjena Robena. Ovog puta očekuje se znatno otvorenija utakmica: Srbija mora da traži reakciju posle poraza od Grčke, dok Holandija ima dovoljno kvaliteta da ugrozi domaću odbranu. Zbog toga se kao zanimljiv izbor izdvaja igra na golove oba tima.
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