Politika

"MNOGI ĆE SE IZNENADITI": Vučić o pomilovanju i aboliciji

В.Н.

27. 09. 2026. u 13:49

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TOKOM gostovanja na RTS-u predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će se mnogi iznenaditi njegovim odlukama vezanim za davanje pomilovanja i abolicije.

МНОГИ ЋЕ СЕ ИЗНЕНАДИТИ: Вучић о помиловању и аболицији

Foto: RTS

- Mislim da će se deo ljudi ljudi koji su učestvovali u svemu onome što se zbivalo u zemlji u poslednjih godinu i po dana, sa obe strane, iznenaditi. Mnogi će se iznenaditi da im dam pomilovanje i aboliciju - naveo je predsednik.

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