„VERNO, ČASNO I POŠTENO SAM SLUŽIO OTADŽBINI I PONOSAN SAM NA TO" Vučić: LJudi će za 10, 20, 30 godina to procenjivati

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

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Na pitanje da li je bio predsednik svim građanima, Vučić je odgovorio:

- Bio sam čovek koji je verno služio svojim građanima. Da li svi tako vide, naravno da ne. U našoj zemlji svako bi bio bolji selektor. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini i ponosan sam na to. Ubedljivo izabran u odnosu na drugoplasirano, to se neće ponoviti. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10-20-30 godina procenjuju. Ali ako analizirate rezultate, kakve muke smo sve prošli.

Predsednik je zatim dodao:

- Meni je sve jasno, mislim i ljudima. Samo glas za listu Ujedinjena Srbija je glas koji će baš u tom košu da završi, što znači da nastavljamo sa razvojem Srbije.