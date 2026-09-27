Politika

„VERNO, ČASNO I POŠTENO SAM SLUŽIO OTADŽBINI I PONOSAN SAM NA TO" Vučić: LJudi će za 10, 20, 30 godina to procenjivati

В.Н.

27. 09. 2026. u 13:42

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

„ВЕРНО, ЧАСНО И ПОШТЕНО САМ СЛУЖИО ОТАЏБИНИ И ПОНОСАН САМ НА ТО Вучић: Људи ће за 10, 20, 30 година то процењивати

Foto: RTS

Na pitanje da li je bio predsednik svim građanima, Vučić je odgovorio:

- Bio sam čovek koji je verno služio svojim građanima. Da li svi tako vide, naravno da ne. U našoj zemlji svako bi bio bolji selektor. Verno, časno i pošteno sam služio svojoj otadžbini i ponosan sam na to. Ubedljivo izabran u odnosu na drugoplasirano, to se neće ponoviti. Moje je da sačekam neko vreme, da ljudi za 10-20-30 godina procenjuju. Ali ako analizirate rezultate, kakve muke smo sve prošli.

Predsednik je zatim dodao:

- Meni je sve jasno, mislim i ljudima. Samo glas za listu Ujedinjena Srbija je glas koji će baš u tom košu da završi, što znači da nastavljamo sa razvojem Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru