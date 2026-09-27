Politika

PREDSEDNIK OTKRIO: Dobili smo informacije da će neki spolja da rade na nemirima u izbornoj noći

В.Н.

27. 09. 2026. u 13:33

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na RTS rekao da ima informacije da će neko spolja da rade na nemirima u izbornoj noći.

ПРЕДСЕДНИК ОТКРИО: Добили смо информације да ће неки споља да раде на немирима у изборној ноћи

Foto: RTS

- - Brine me što sam, dobili smo prve informacije, da će neki spolja da rade, sa određenima iz državnog aparata koji bi trebalo da naprave neki skandal. Da li da pucaju u vazduh, pa da izazovu nemire. Govorim o izbornoj noći. Ali naše službe će da urade svoj posao - rekao je on, i dodaje da je pri kraju pisanja udžbenika o obojenoj revoluciji.

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