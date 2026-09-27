Politika

IZBORI OD ISTORIJSKOG ZNAČAJA: Vučić pozvao na "potpuni fokus" na parlamentarne izbore

T.J.

27. 09. 2026. u 13:40

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na RTS-u o predstojećim izborima, ističući značaj parlamentarnih izbora za dalji politički pravac zemlje.

ИЗБОРИ ОД ИСТОРИЈСКОГ ЗНАЧАЈА: Вучић позвао на потпуни фокус на парламентарне изборе

Foto: RTS

Vučić je naveo da će između parlamentarnih i predsedničkih izbora proći više od mesec dana, ali je naglasio da je u ovom trenutku, kako je rekao, neophodan potpuni fokus na parlamentarne izbore.

– Imaćete više od mesec dana od završetka parlamentarnih do predsedničkih izbora. Ja tražim potpunu fokusiranost, apsolutnu koncentraciju na parlamentarne izbore. Oni će opredeliti put Srbije, i ovo i jesu od istorijskog značaja izbori – poručio je Vučić.

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