IZBORI OD ISTORIJSKOG ZNAČAJA: Vučić pozvao na "potpuni fokus" na parlamentarne izbore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je na RTS-u o predstojećim izborima, ističući značaj parlamentarnih izbora za dalji politički pravac zemlje.

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Vučić je naveo da će između parlamentarnih i predsedničkih izbora proći više od mesec dana, ali je naglasio da je u ovom trenutku, kako je rekao, neophodan potpuni fokus na parlamentarne izbore.

– Imaćete više od mesec dana od završetka parlamentarnih do predsedničkih izbora. Ja tražim potpunu fokusiranost, apsolutnu koncentraciju na parlamentarne izbore. Oni će opredeliti put Srbije, i ovo i jesu od istorijskog značaja izbori – poručio je Vučić.