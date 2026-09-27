Politika

VUČIĆ NA SI-EN-ENU: Predsednik u emisiji 'Fareed Zakaria GPS' u 16 časova

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27. 09. 2026. u 13:37

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ВУЧИЋ НА СИ-ЕН-ЕНУ: Председник у емисији Фареед Закариа ГПС у 16 часова

Printskrin

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost u emisiji 'Fareed Zakaria GPS' na televiziji Ci-En-EN, danas u 16.00, sa reprizom u 19.00 časova.

Najava je obajvljena putem zvaničnog Instagram naloga predsednika.

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