VUČIĆ OTKRIO KAKO JE ISKRENO ODGOVORIO PUTINU: Nećemo u NATO, bezveze ti je informacija
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.
Predsednik je govorio o Strategiji nacionalne bezbednosti iz 2022. godine
- To je papir koji sam potpisao, znao sam šta će da izazove. On je suštinski razlog za sprovođenje obojene rezolucije. Neuvođenje sankcije Rusiji jer jedan od ključnih razloga za sprovođenje obojene revolucije. Sećam se da me je Putin pozvao 2015 ili 2016. Ja vidim on 40 minuta tiho govori. Posle 20 minuta shvatim da mu je neko rekao da će Srbija pod mojom palicom da uđe.. prošlo 40 minuta, i on konačno kaže: "Da, čujem vas". Ja mu kažem: "Mogao si da me posle tri minuta da pitaš, nećemo u NATO, bezveze ti je informacija. Onda je rekao: "Hajdemo u susednu prostoriju na doručak" - otkrio je Vučić.
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