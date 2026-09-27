"SRBIJA NE SME DA BUDE ZAUSTAVLJENA!" Vučić žestoko o blokadama i incidentu sa mladom ženom

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao u emisiji "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje na Prvom programu Radio-televizije Srbije.

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- U ovim vremenima strašno je važno da ne izgubimo vreme, da nam se ne dogode loše procene i stvari. Uprkos jezivim stvarima koje su se ovde dešavale, jer neko radio na stvaranju emocija, to je samo delimična percepcija. Verujem da sam spasao život toj devojci. Zamalo ste ubili devojku ni krivu ni dužnu. Ljudi nemojte, uspaniči se dete, mlada žena. Oni joj skaču po automobilu, lupaju. Ja ne razumem šta je smisao blokada, sem zaustavljanja Srbije, a Srbija ne sme da bude zaustavljena. Ali sam i tu birao reči - naglasio je predsednik Vučić.