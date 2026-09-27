MALI U POSETI ĆEĆEZIMA: Obišao porodicu sa četvoro maloletne dece (FOTO)
POTPREDSEDNIK Srpske napredne stranke Siniša Mali posetio je danas porodicu Ćećez u Borči, roditelje Slađanu i Marka koji imaju četvoro dece.
Roditelji su četvoro maloletne dece - Jovana (16), Alekse (12), Andreja (10) i Stefana (3), a u Borči žive od 2000. godine.
Mali je, razgovarajući sa porodicom, rekao da država kada god ima višak u budžetu, pruži podršku građanima, kako podizanjem penzija, tako i uz novčanu pomoću.
Istakao je da se država bori da sačuva mir i stabilnost, ojača vojsku, infrastrukturu i puteve i podsetio da se naredne godine održava i specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu.
- Da biste imali jaku ekonomiju, morate da sačuvate mir i stabilnost - kazao je Mali.
Mali je kazao da se uskoro završava rekonstrukcija Višegradske i Narodnog fronta, kao i da, kako kaže, građane očekuje novo porodilište u Nišu.
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