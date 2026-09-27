VUČIĆ O BRISELSKOM SPORAZUMU: Potpisao je Dačić, nemam problem sa tim, potpisao bih i ja

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je gost emisije "Za stolom sa Apostolom", koja se emituje danas od 12:30 časova na Prvom programu RTS.

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Kaže da nije grešio samo oko ljudi, i pomenuo je Briselski sporazum.

"Potpisao je Ivica Dačić, ali nemam problem sa time, potpisao bih i ja. Kao što nisam hteo da potpišem ono gde je pisalo nezavisno Kosovo. Aboliran Dačić, ja sam kriv. Ljudi to ne razumeju. Imali ste tada strašno jaku Merkelovu, strašno jak Zapad, prosto ne postoji konkurenciju, apsolutna dominacija, pokazuju bahatost na svakom mestu. A morate da preživite, da podignete Srbiju. Ne možete to da uradite bez investicija", podsetio je on.

Dodaje da smo tada bili u defakto bankrotu.

"Taj dan po preuzimanju funkcije Dinkić je morao da se zaduži da se isplate plate i penzije. A mi danas imamo 5 milijardi evra na računu. To što ostaje nekom drugom ostaje stotinu puta više nego nama što je ostalo. Mi danas, iako imamo manje ljudi, imamo mnogo veći broj zaposlenih. Mi sada ulazimo u višu ligu, potreban nam je rad i inovacije, ali i energija da se borimo, zato što se sada sve ubrzava", kazao je predsednik.