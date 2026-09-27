VUČEVIĆ OŠTRO O NOVOM HAPŠENJU SRBA NA KIM: Novi talas Kurtijevog terora i zastrašivanja
PREDSEDNIK Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević najoštrije je danas osudio "najnoviji talas terora i brutalnog zastrašivanja koji Aljbin Kurti sprovodi nad srpskim narodom u Ibarskom Kolašinu", nakon što je tzv. kosovska policija uhapsila na području opštine Zubin Potok devet osoba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine.
Vučević je na mreži X istakao da jutrošnji upad "naoružanih policijskih falangi" u srpske kuće u Zubinom Potoku i to na veliki praznik Krstovdan, predstavlja nastavak sramne politike etničkog čišćenja i otvorenog progona svega što je srpsko na Kosovu i Metohiji. Kako je naveo, razbijanje vrata, upadi u domove dok ljudi spavaju i hapšenje devetorice Srba, među kojima su devedesetogodišnji starac i otac deteta sa smetnjama u razvoju, jasno pokazuju da Priština više ne skriva svoje prave namere.
- Njihov cilj nije nikakvo sprovođenje zakona, već stvaranje atmosfere potpunog straha kako bi se preostali Srbi primorali da napuste Kosovo i Metohiju - naglasio je Vučević.
Prema njegovim rečima, posebno je sramno što Kurti izmišljenim optužbama za navodne ratne zločine pokušava da vodi sopstvenu političku kampanju, skrene pažnju javnosti sa presuda vođama tzv. OVK i po svaku cenu stvori lažni balans.
Kako je naveo, reč je o ljudima koji više od dve decenije mirno žive u svojim selima i koji nikome nisu krivi, osim što su Srbi i što odbijaju da budu proterani. Vučević je dodao da SNS i država Srbija čvrsto stoje uz porodicu svakog uhapšenog domaćina i da je obezbeđena kompletna pravna i svaka druga pomoć.
- Poručujemo Prištini i međunarodnoj zajednici da niko neće uplašiti srpski narod i da nećemo nemo posmatrati sistematsku odmazdu i lov na Srbe na Kosovu i Metohiji -naglasio je Vučević. Tzv. kosovska policija uhapsila je rano jutros na području opštine Zubin Potok devet osoba osumnjičenih da su navodno počinili ratne zločine.
(Tanjug)
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