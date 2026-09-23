Svet

RUSKI VOJNI HELIKOPTER UŠAO U POLJSKU: Drama na nebu, hitno dignuti borbeni avioni

Novosti online

23. 09. 2026. u 17:41

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RUSKI vojni helikopter Mi-8 nakratko je danas ušao u vazdušni prostor Poljske iz pravca ruske enklave Kalinjingrad, saopštila je Operativna komanda poljske vojske, navodeći da je helikopter u poljskom vazdušnom prostoru proveo 42 sekunde i prodro oko 300 metara.

РУСКИ ВОЈНИ ХЕЛИКОПТЕР УШАО У ПОЉСКУ: Драма на небу, хитно дигнути борбени авиони

WillWest News / Profimedia

Incident se dogodio danas u 11.08 časova po lokalnom vremenu, a prema navodima poljske vojske, helikopter je leteo iz Kalinjingradske oblasti i ušao oko 300 metara u vazdušni prostor Poljske, preneo je Rojters.

Poljska vojska je podigla borbene avione, dok su kopnene snage i sredstva stavljeni u stanje pripravnosti.

"Karakter incidenta ukazuje na to da Rusija ponovo proverava spremnost naše protivvazdušne odbrane", navela je Operativna komanda poljske vojske na društvenoj mreži Iks.

Poljska je u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućih upada u njen vazdušni prostor povezanih sa ratom u Ukrajini.

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je 17. septembra da Rusija planira da izvede "hibridne" napade raketama i dronovima na zemlje koje podržavaju Ukrajinu.

Tusk je tada rekao da postoji "stvaran rizik" da dronovi ili rakete uđu na teritoriju jedne ili više zemalja NATO-a na istočnom krilu i izazovu čak i materijalnu štetu.

Tokom proteklih nekoliko meseci dronovi su u više navrata ulazili u vazdušni prostor Estonije, Litvanije i Letonije.

(Tanjug)

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