RUSKI VOJNI HELIKOPTER UŠAO U POLJSKU: Drama na nebu, hitno dignuti borbeni avioni
RUSKI vojni helikopter Mi-8 nakratko je danas ušao u vazdušni prostor Poljske iz pravca ruske enklave Kalinjingrad, saopštila je Operativna komanda poljske vojske, navodeći da je helikopter u poljskom vazdušnom prostoru proveo 42 sekunde i prodro oko 300 metara.
Incident se dogodio danas u 11.08 časova po lokalnom vremenu, a prema navodima poljske vojske, helikopter je leteo iz Kalinjingradske oblasti i ušao oko 300 metara u vazdušni prostor Poljske, preneo je Rojters.
Poljska vojska je podigla borbene avione, dok su kopnene snage i sredstva stavljeni u stanje pripravnosti.
"Karakter incidenta ukazuje na to da Rusija ponovo proverava spremnost naše protivvazdušne odbrane", navela je Operativna komanda poljske vojske na društvenoj mreži Iks.
Poljska je u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućih upada u njen vazdušni prostor povezanih sa ratom u Ukrajini.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je 17. septembra da Rusija planira da izvede "hibridne" napade raketama i dronovima na zemlje koje podržavaju Ukrajinu.
Tusk je tada rekao da postoji "stvaran rizik" da dronovi ili rakete uđu na teritoriju jedne ili više zemalja NATO-a na istočnom krilu i izazovu čak i materijalnu štetu.
Tokom proteklih nekoliko meseci dronovi su u više navrata ulazili u vazdušni prostor Estonije, Litvanije i Letonije.
(Tanjug)
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