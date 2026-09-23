Svet

NORVEŠKI PREMIJER UPOZORAVA: Ruske pretnje su deo nove stvarnosti, ne smemo ih ignorisati

Ј.О.С.

23. 09. 2026. u 17:42

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NORVEŠKI premijer Jonas Gar Stere izjavio je za CNN da su pretnje iz Rusije deo savremene bezbednosne slike i da ih treba shvatiti ozbiljno.

НОРВЕШКИ ПРЕМИЈЕР УПОЗОРАВА: Руске претње су део нове стварности, не смемо их игнорисати

Profimedia

U intervjuu za emisiju "Power and Politics" , norveški premijer je istakao da je Norveška "spremna ,ali se ne plaši" ruske invazije. 

Naveo je da je pretnja "stvarna" i da je treba pratiti "veoma pažljivo", naročito zemlje koje su bliže ruskoj granici, uključujući i Kanadu.

- Obaveštajne službe zemalja NATO-a ukazuju na tu pretnju. Ona je stvarna. Ona se događa - rekao je Stere.

Ističe da zemlje regiona moraju da se udruže, pozdravljajući želju Kanade da postane član Združenih ekspeditivnih snaga (JEF), koaliciji Velike Britanije, Holandije, nordijskih i baltičkih zemalja, prenosi kanadski CBC.

Stere dodaje da je sada važno da se razgovara sa zemaljama za koje navodi da "dele izazove i bezbednosne rizike" kao što su Poljska, Nemačka, Belgija i Kanada. 

Prema njegovim rečima, ove snage će pomoći u situacijama kada su problemi preveliki za pojedinačnu zemlju ili kada nije moguća aktivacija člana 5 (NATO klasa koja zahteva od članica alijanse da brane bilo koju drugu članicu koja je napadnuta).

Premijer Norveške je rekao da NATO saveznici vode "sofisticiranu debatu" o pragu za aktiviranje člana 5.

- S obzirom na to da se Rusija muči da ostvari svoje strateške ciljeve u Ukrajini, možda želi da testira partnere Ukrajine - smatra Stere.

Ovog leta, incidenti u Evropi su podigli uzbunu među članicama NATO-a koje sarađuju sa Ukrajinom. 

Nemačke vlasti okrivile su Rusiju za napad dronom na aerodrom u centralnoj Nemačkoj u avgustu, dok su prošle nedelje bugarske vlasti objavile da istražuju požar u skladištu municije kojim upravlja proizvođač oružja EMKO čije se oružje koristi u Ukrajini.

(CBC)

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