NAPAD JOŠ TRAJE: Masovni udari dronovima na Kijev, pogođeni su železnica, skladišta, benzinske pumpe i centri za podatke

RUSKI napad bespilotnim letelicama na Kijev počeo je noćas i ne prestaje.

Foto: Ales Utouka/Alamy/Profimedia

Okruzi Darnicki i Holosijevski: udari su pogodili saobraćajnu infrastrukturu, benzinske pumpe i skladišne objekte. Pogođeni su i poslovni centar, nestambeni objekat i saobraćajni objekat u kojem je izbio požar.

Područje Glavne železničke stanice: oštećeni su železnička infrastruktura i supermarket u blizini pijace „Šajba”. Pojedine linije gradske železnice „Kyiv City Express” su obustavljene.

Industrija i komunikacije: pogođena je farmaceutska fabrika „Darnica”. Provajderi usluga UTELS i „Pautina” prijavili su oštećenja na svojim centrima za podatke.

U pojedinim delovima grada zabeleženi su ozbiljni prekidi u radu interneta.

Napad je u toku.



UDAR NA INTERNET

Prema podacima Ministarstva za digitalnu transformaciju, 100.000 domaćinstava u Kijevu i okolini ostalo je bez interneta usled ruskog napada.

Stručnjaci procenjuju obim štete i rade na popravci mreža.

Ranije su provajderi „Pautina” i UTELS prijavili oštećenja na svojim centrima za podatke nastala usled današnjih udara.

(RVvoenkor)