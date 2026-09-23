Svet

NAPAD JOŠ TRAJE: Masovni udari dronovima na Kijev, pogođeni su železnica, skladišta, benzinske pumpe i centri za podatke

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

23. 09. 2026. u 17:38

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RUSKI napad bespilotnim letelicama na Kijev počeo je noćas i ne prestaje.

НАПАД ЈОШ ТРАЈЕ: Масовни удари дроновима на Кијев, погођени су железница, складишта, бензинске пумпе и центри за податке

Foto: Ales Utouka/Alamy/Profimedia

Okruzi Darnicki i Holosijevski: udari su pogodili saobraćajnu infrastrukturu, benzinske pumpe i skladišne objekte. Pogođeni su i poslovni centar, nestambeni objekat i saobraćajni objekat u kojem je izbio požar.

Područje Glavne železničke stanice: oštećeni su železnička infrastruktura i supermarket u blizini pijace „Šajba”. Pojedine linije gradske železnice „Kyiv City Express” su obustavljene.

Industrija i komunikacije: pogođena je farmaceutska fabrika „Darnica”. Provajderi usluga UTELS i „Pautina” prijavili su oštećenja na svojim centrima za podatke.

U pojedinim delovima grada zabeleženi su ozbiljni prekidi u radu interneta.
Napad je u toku.

UDAR NA INTERNET

Prema podacima Ministarstva za digitalnu transformaciju, 100.000 domaćinstava u Kijevu i okolini ostalo je bez interneta usled ruskog napada.

Stručnjaci procenjuju obim štete i rade na popravci mreža.

Ranije su provajderi „Pautina” i UTELS prijavili oštećenja na svojim centrima za podatke nastala usled današnjih udara.

(RVvoenkor)

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