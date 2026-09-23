"ŠTO STE TAKO TIHI?" Lavrov ismejao američke novinare na Generalnoj skupštini UN
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov se ironično obratio američkim novinarima koji su, pre sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, dovikivali pitanja na engleskom jeziku.
Američki novinari su, prekidajući jedni druge, postavljali pitanja o raznim temama, uključujući i Ukrajinu. „Zašto ste bili tako tihi?”, upitao je Lavrov predstavnike medija, prenosi RIA Novosti.
Organizatori događaja su unapred upozorili novinare da neće moći da postavljaju pitanja. Međutim, predstavnici medija su zanemarili taj zahtev, što je izmamilo osmehe prisutnima.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i američki državni sekretar Marko Rubio održali su bilateralne razgovore na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku. Šefovi diplomatija dveju zemalja razgovarali su oko sat vremena.
Tokom sastanka, strane su razgovarale o sukobu u Ukrajini i bilateralnim odnosima Moskve i Vašingtona.
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