Svet

MIROŠNIK: Zapad pokušava da Kijevu oprosti zločine

Novosti online

12. 09. 2026. u 14:44

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ZAPADNE zemlje pokušavaju da Kijevu oproste njegove zločine, izjavio je ruski zvaničnik Rodion Mirošnik.

МИРОШНИК: Запад покушава да Кијеву опрости злочине

foto: Sergei Savostyanov / Zuma Press / Profimedia

On je naglasio da Rusija ima dokaze o ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava od strane Kijeva, ali Zapad ignoriše ovo pitanje i kaže da ne želi da ga razmatra.

- Stoga je, nažalost, ovo izjava o odbacujućem stavu, dvostrukom pristupu i pokušaju da se zločinu pruži popustljivost - rekao je Mirošnik za TASS.

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