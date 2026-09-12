ZAPADNE zemlje pokušavaju da Kijevu oproste njegove zločine, izjavio je ruski zvaničnik Rodion Mirošnik.

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On je naglasio da Rusija ima dokaze o ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava od strane Kijeva, ali Zapad ignoriše ovo pitanje i kaže da ne želi da ga razmatra.

- Stoga je, nažalost, ovo izjava o odbacujućem stavu, dvostrukom pristupu i pokušaju da se zločinu pruži popustljivost - rekao je Mirošnik za TASS.