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NENAMENSKI TROŠILI AMERIČKI NOVAC? Pod istragom američkog istražilaca Kristijan Šmit i Majkl Marfi

Novosti online

12. 09. 2026. u 15:00

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DUGOGODIŠNjI šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić rekao je da je ugovor o primeni novih izbornih tehnologija, vredan skoro 75 miliona KM, koji su Centralna izborna komisija BiH i američka kompanija Smartmatik potpisali u maju, pod lupom američkih istražilaca i da je istragom obuhvaćeno više lica.

НЕНАМЕНСКИ ТРОШИЛИ АМЕРИЧКИ НОВАЦ? Под истрагом америчког истражилаца Кристијан Шмит и Мајкл Марфи

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ/bs)

- To obuhvata Kristijana Šmita, zato što je on nametnuo sve te odluke koje su dovele do tog ugovora i pojedinačne članove CIK-a, zato što su učestvovali. Ta istraga, iako je u početnoj fazi, prema informacijama koje stižu, ima dovoljno dokaza da se nastavi i da bude usmerena i prema drugima koji su bili u to vreme u američkoj Ambasadi - kaže Kesić.

Kesić kaže da Vašington s pravom sprovodi istragu protiv Šmita jer ima naznaka da je sa bivšim ambasadorom SAD u BiH Majklom Marfijem nenamenski trošio američki novac ne samo u vezi sa predsednikom Miloradom Dodikom, već i protiv predsednika SAD Donalda Trampa.

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