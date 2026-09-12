Politika

LAŽOMER: Glogov kolac na "studentskoj" listi! (VIDEO)

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12. 09. 2026. u 11:56

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"STUDENTSKA" lista obećava pravnu državu, a među kandidatima nudi Zorana Đajića, koji je javno prizivao smrtnu kaznu za predsednika Aleksandra Vučića i pominjao glogov kolac.

ЛАЖОМЕР: Глогов колац на студентској листи! (ВИДЕО)

Jutjub printskrin

Zbog te objave Đajić je uhapšen, dok mediji istovremeno objavljuju podatke o blokadama, dugovima i sudskim sporovima njegovih udruženja.

Prihodi „Kamene kolonije“ porasli su za gotovo 2,9 miliona dinara u samo jednoj godini.

Da li su to nove vrednosti ili samo stare pretnje i problemi upakovani u studentsku listu?

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