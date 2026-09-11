RIK: Rok za predaju lista 4. oktobar, zaključenje biračkog spiska 9. oktobar

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) objavila je večeras Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike po kojem je rok za podnošenje izbornih lista za vanredne parlamentarne izbore 4. oktobar, dok je rok za zaključenje biračkog spiska i utvrđivanje ukupnog broja birača 9. oktobar.

FOTO: N. Skenderija

Predizborna tišina počinje da teče 22. oktobra u ponoć i traje do 25. oktobra u 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta.

Utvrđivanje i objavljivanje zbirne izborne liste u Službenom glasniku mora se obaviti do 9. oktobra.

Rok za donošenje rešenja o zaključenju biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača je 9. oktobar, dostavljanje rešenja o zaključenju biračkog spiska RIK je 10. oktobar u ponoć, nakon čega se on objavljuje u Službenom glasniku, a overeni izvodi iz biračkog spiska RIK se dostavljaju do 11. oktobra u ponoć.

Rok za utvrđivanje i objavljivanje u Službenom glasniku konačnog broja birača u Srbiji je odmah po unosu u izvode iz biračkog spiska ili u posebne izvode iz biračkog spiska izmena na osnovu rešenja o promenama u biračkom spisku, donetih po zaključenju biračkog spiska.

Predlog podnosioca izborne liste za utvrđivanje položaja izborne liste nacionalne manjine može se podneti najkasnije do 4. oktobra.

Donošenje rešenja o proglašenju izborne liste je u roku od 48 časova od podnošenja uredne i blagovremene izborne liste.

Rok za donošenje rešenja o predlogu za utvrđivanje položaja izborne liste nacionalne manjine je na dan proglašenja izborne liste.

Prema rokovniku, rešenje o odbacivanju izborne liste donosi se u roku od 48 časova od podnošenja izborne liste.

Takođe, rokovnik predviđa rok od 48 časova od podnošenja izborne liste za donošenje zaključka kojim se podnosiocu izborne liste nalaže da otkloni nedostatke za proglašenje izborne liste.

Podnosilac izborne liste mora u roku od 48 časova od objavljivanja zaključka na veb-prezentaciji da otkloni nedostatke izborne liste.

Rešenje o odbijanju proglašenju izborne liste nakon zaključka se donosi u roku od 24 časa od isteka roka za postupanje po zaključku.

Rokovnik predviđa rok za donošenje rešenja o proglašenju izborne liste nakon zaključka od 24 časa od otklanjanja nedostaka za proglašenje izborne liste.

Izborna lista može da se povuče do dana utvrđivanja zbirne izborne liste.

Kada je reč o biračkim mestima, prema Rokovniku rok za određivanje biračkih mesta je 19. septembar.

Rok za izlaganje dela biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave krenuo je da traje od 10. septembra.

Isti rok je predviđen i za obaveštavanje birača koji imaju boravište u inostranstvu da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Građani imaju rok do zaključenja biračkog spiska, odnosno 9. oktobra, da podnesu zahtev opštinskoj ili gradskoj komisiji za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku.

Biračima koji borave u inostranstvu obaveštenje o tome da mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu dostavlja se od

Zahtev za upis u birački spisak, odnosno promenu u biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave može se podneti od 10. do 21. oktobra u ponoć, a Ministarstvo izmene mora poslati RIK-u do 22. oktobra u ponoć.

Zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač glasati u inostranstvu može se podneti najkasnije do 3. oktobra.

Kada je reč o podnošenju prijava za posmatranje rada organa za sprovođenje izbora, rok za domaće posmatrače je najkasnije do 17. oktobra, dok je za međunarodne i strane organizacije i udruženja do 14. oktobra najkasnije.

Odluka o utvrđivanju broja glasačkih listića koji se štampa mora biti doneta 24 sata od donošenja odluke o objavljivanju ukupnog broja birača.

Pozivi za glasanje moraju se dostaviti najkasnije 19. oktobra, kao i izborni materijal za biračke odbore u inostranstvu, dok se lokalnim izbornim komisijama materijal dostavlja do 20. oktobra, a biračkim odborima do 23. oktobra u ponoć.

Biračka mesta biće otvorena 25. oktobra od 7.00 do 20.00 časova.

Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta obaveštava lokalnu izbornu komisiju da želi da glasa van biračkog mesta u periodu od 22. oktobra do 25. oktobra u 11.00 časova, dok birački odbor mora da obavesti 25. oktobra u periodu od 7.00 do 11.00 časova.

Izborni materijal se nakon glasanja mora dostaviti lokalnoj izbornoj komisiji do 26. oktobra u 8.00 časova.

Kontrola zapisnika o radu biračkog odbora vrši se prilikom primopredaje izbornog materijala nakon završetka glasanja.

Zbirni izveštaj o rezultatima glasanja se donosi u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta, odnosno od dana kada asu nadležnoj izbornoj komisiji dostavljene odluke o svim podnetim pravnim sredstvima.

Rok za donošenje i objavljivanje ukupnog izveštaja o rezultatima izbora u Službenom glasniku je 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja o rezultatima glasanja.

Rokovnik predviđa rok za uvid podnosioca proglašene izborne liste i kandidata za narodnog poslanika u izborni materijal do 30. oktobra u ponoć.

Rok za dodelu mandata kandidatima za narodne poslanike je u roku od 10 dana od dana objavljivanja ukupnog izveštaja o rezultatima izbora.

(Tanjug)

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