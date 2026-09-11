Politika

POTPUNI KOLAPS NA N1: Sve se srušilo kao kula od karata - Branislav Šovljanski javno zakukao

В.Н.

11. 09. 2026. u 22:57

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KUKNjAVA i raspada sistema na blokaderskom mediju.

ПОТПУНИ КОЛАПС НА Н1: Све се срушило као кула од карата - Бранислав Шовљански јавно закукао

Foto: Printskrin

Potpuni kolaps na N1. Sve se ruši kao kula od karata. Kad su želeli da uvedu profesionalizam umesto politike - sve se srušilo.

Takvi su nam se predstavljali kao profesionalni i objektivni...

Foto: Printskrin Iks

Objava Branislava Šovljanskog

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