POTPUNI KOLAPS NA N1: Sve se srušilo kao kula od karata - Branislav Šovljanski javno zakukao

KUKNjAVA i raspada sistema na blokaderskom mediju.

Foto: Printskrin

Potpuni kolaps na N1. Sve se ruši kao kula od karata. Kad su želeli da uvedu profesionalizam umesto politike - sve se srušilo.

Takvi su nam se predstavljali kao profesionalni i objektivni...

Foto: Printskrin Iks Objava Branislava Šovljanskog