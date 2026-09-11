Politika

VAŽNA PORUKA IZ MOSKVE Peskov potvrdio: Zemlje BRIKS-a spremne da pomognu Srbima na KiM

P. Đurđević

11. 09. 2026. u 20:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AKO Srbiju bude zanimalo približavanje BRIKS-u, udruženju će biti drago, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, za RT Balkan.

ВАЖНА ПОРУКА ИЗ МОСКВЕ Песков потврдио: Земље БРИКС-а спремне да помогну Србима на КиМ

foto: Pavel Byrkin / Sputnik / Profimedia

Kao odgovor na to šta bi približavanje BRIKS-u moglo da pruži Srbiji od onoga što joj evropski put ne pruža, portparol Kremlja je napomenuo da BRIKS nije organizacija.

- Stvar je u tome što je Evropska unija organizacija. BRIKS nije organizacija. EU ima svoje sedište, ima svoje evropsko zakonodavstvo, svoju vladu. BRIKS je klub zemalja koje dele jedinstvenu ideologiju razvojne perspektive i puta kojim treba ići, sa stanovišta multipolarnog sveta, ravnopravne saradnje itd. Saradnje oslobođene pritiska trećih zemalja - podvukao je Peskov.

Napomenuo je da zato jedno ne isključuje drugo.

- Ali, naravno, ako se Srbi budu interesovali za BRIKS, BRIKS-u može biti samo drago - naglasio je.

Odgovarajući na pitanje smatra li Moskva da je došlo vreme da se preispita sadašnji format međunarodnog prisustva i da se pruži značajnija uloga državama koje nisu priznale nezavisnost KiM, uključujući i zemlje BRIKS-a, Peskov je podvukao da to udruženje ne može da preuzme mirovne funkcije.

- BRIKS nije organizacija i zato ne može da obavlja mirovne funkcije. Same zemlje BRIKS-a, naravno, poseduju uticaj, spremne su da taj uticaj iskoriste kako bi doprinele normalizaciji situacije u regionu. Zato što je ona i dalje eksplozivna. Prava Srba se krše. Mi to znamo - poručio je portparol Kremlja.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?

Šta danas zapravo znači kada kažemo da je nešto „kao domaće“?