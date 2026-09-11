VAŽNA PORUKA IZ MOSKVE Peskov potvrdio: Zemlje BRIKS-a spremne da pomognu Srbima na KiM
AKO Srbiju bude zanimalo približavanje BRIKS-u, udruženju će biti drago, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, za RT Balkan.
Kao odgovor na to šta bi približavanje BRIKS-u moglo da pruži Srbiji od onoga što joj evropski put ne pruža, portparol Kremlja je napomenuo da BRIKS nije organizacija.
- Stvar je u tome što je Evropska unija organizacija. BRIKS nije organizacija. EU ima svoje sedište, ima svoje evropsko zakonodavstvo, svoju vladu. BRIKS je klub zemalja koje dele jedinstvenu ideologiju razvojne perspektive i puta kojim treba ići, sa stanovišta multipolarnog sveta, ravnopravne saradnje itd. Saradnje oslobođene pritiska trećih zemalja - podvukao je Peskov.
Napomenuo je da zato jedno ne isključuje drugo.
- Ali, naravno, ako se Srbi budu interesovali za BRIKS, BRIKS-u može biti samo drago - naglasio je.
Odgovarajući na pitanje smatra li Moskva da je došlo vreme da se preispita sadašnji format međunarodnog prisustva i da se pruži značajnija uloga državama koje nisu priznale nezavisnost KiM, uključujući i zemlje BRIKS-a, Peskov je podvukao da to udruženje ne može da preuzme mirovne funkcije.
- BRIKS nije organizacija i zato ne može da obavlja mirovne funkcije. Same zemlje BRIKS-a, naravno, poseduju uticaj, spremne su da taj uticaj iskoriste kako bi doprinele normalizaciji situacije u regionu. Zato što je ona i dalje eksplozivna. Prava Srba se krše. Mi to znamo - poručio je portparol Kremlja.
(RT Balkan)
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