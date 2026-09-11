Tenis

Istorija na US openu: Sabalenka i Ribakina ponovile ono što se desilo 1994. godine

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 09. 2026. u 15:33

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ZA trofej na US openu boriće se Arina Sabalenka i Elena Ribakina. One su uradile nešto što se do sad samo jednom dogodilo u tenisu.

Историја на УС опену: Сабаленка и Рибакина поновиле оно што се десило 1994. године

FOTO: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, otkako je Australijan open 1988. godine prešao da se igra na tvrdoj podlozi, ovo će biti tek drugi put u jednoj sezoni da se isti par sastaje u finalima Australijan opena i US opena.

Pre Beloruskinje i Kazahstanke su to uradili Štefi Graf i Aranča Sančez Vikario 1994. godine. 

Podsetimo, u pomenutom finalu Ribakina je pobedila Sabalenku, a od ponedeljka će biti prva na VTA listi.

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