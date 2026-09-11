Istorija na US openu: Sabalenka i Ribakina ponovile ono što se desilo 1994. godine
ZA trofej na US openu boriće se Arina Sabalenka i Elena Ribakina. One su uradile nešto što se do sad samo jednom dogodilo u tenisu.
Naime, otkako je Australijan open 1988. godine prešao da se igra na tvrdoj podlozi, ovo će biti tek drugi put u jednoj sezoni da se isti par sastaje u finalima Australijan opena i US opena.
Pre Beloruskinje i Kazahstanke su to uradili Štefi Graf i Aranča Sančez Vikario 1994. godine.
Podsetimo, u pomenutom finalu Ribakina je pobedila Sabalenku, a od ponedeljka će biti prva na VTA listi.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
11. 09. 2026. u 12:43
Revolucija! Uvodi se crni karton, evo kako će ga sudije primenjivati!
11. 09. 2026. u 14:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije!
Dušan Tadić se vraća u reprezentaciju Srbije, javlja Sport klub.
10. 09. 2026. u 16:09
Komentari (0)