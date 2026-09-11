Istorija na US openu: Sabalenka i Ribakina ponovile ono što se desilo 1994. godine

ZA trofej na US openu boriće se Arina Sabalenka i Elena Ribakina. One su uradile nešto što se do sad samo jednom dogodilo u tenisu.

FOTO: Latin Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Naime, otkako je Australijan open 1988. godine prešao da se igra na tvrdoj podlozi, ovo će biti tek drugi put u jednoj sezoni da se isti par sastaje u finalima Australijan opena i US opena.

Pre Beloruskinje i Kazahstanke su to uradili Štefi Graf i Aranča Sančez Vikario 1994. godine.

2 - Since the Australian Open switched to hard court in 1988, a pair will meet in the Australian and US Open finals in a season for just the second time:



Steffi Graf-Arantxa Sanchez Vicario (1994)

Aryna Sabalenka-Elena Rybakina (2026) 🆕



Benchmarks.#USOpen | @usopen @WTA pic.twitter.com/yNYiJWre9D — OptaAce (@OptaAce) September 11, 2026

Podsetimo, u pomenutom finalu Ribakina je pobedila Sabalenku, a od ponedeljka će biti prva na VTA listi.

BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića