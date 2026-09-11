OD 16 časova zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“.

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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u sredu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra.

Izborne liste kandidata za narodne poslanike mogu da podnesu registrovane političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana. Uz izbornu listu, svaki podnosilac je dužan da dostavi i zakonom propisanu dokumentaciju, kao i najmanje 10.000 potpisa građana da podržavaju tu izbornu listu.

Građani širom zemlje okupljaju se u velikom broju kako bi svojim potpisom pružili jasnu i nedvosmislenu podršku politici stabilnosti, rasta i zajedništva.

Srbija se digla na noge da podrži Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Veliki odziv građana Srbije pokazao je rešenost građana da podrže listu koja garantuje nastavak ekonomskog razvoja, očuvanje nacionalnih interesa i sigurnu budućnost za sve generacije.

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Do 21 časa Srpska napredna stranka je sakupila 170.000 potpisa za kandidaturu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Feketić, Lovćenac i Mali Idjoš za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ KULA UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija LEBANE ZA VUČIĆA: Ogromna podrška za "Ujedinjenu Srbiju" Bačko Dobro Polje podržava listu Ujedinjena Srbija Grocka uz Vučića: Masovna podrška za listu Ujedinjena Srbija Užice podržava listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ KOSJERIĆ UZ VUČIĆA: Podrška listi Ujedinjena Srbija Surčin podržao listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Ustupljene fotografije Ustupljene fotografije Ustupljene fotografije BAČKA PALANKA UZ VUČIĆA: Velika podrška za listu Ujedinjena Srbija Trstenik masovno podržao listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ BAČKA PALANKA UZ VUČIĆA: Velika podrška za listu Ujedinjena Srbija U Žitorađi ogromna podrška listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ BAČKI BRESTOVAC UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija U Novom Pazaru građani masovno podržavaju listu Ujedinjena Srbija FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti FOTO: Novosti Sremski Karlovci podržavaju listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ VETERNIK UZ VUČIĆA: Ogromna podrška listi Ujedinjena Srbija U Kaću velika podrška za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ U Prokuplju masovna podrška listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ KURŠUMLIJA UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedninjena Srbija Kešelj: Očekujem fer i dobru kampanju, bićemo svakog dana sa građanima Član Glavnog odbora SNS Marko Kešelj potpisao je danas na Banjici podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar i izjavio da očekuje fer i dobru kampanju. -Bićemo svakoga dana na terenu sa našim građanima, radićemo vredno i naporno da ih čujemo i da vidimo koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju i šta je to što ćemo moći bolje za njih da uradimo u narednom periodu, rekao je Kešelj za Tanjug. SUBOTICA ODLUČNO: Ogromna podrška listi Ujedinjena Srbija NOVI KNEŽEVAC UZ VUČIĆA: Podrška listi Ujedinjena Srbija Kako Kešelj kaže, očekuje veliku podršku u narednim danima. -Ako se po jutru dan poznaje, i ako vidimo ovako veliki broj ljudi koji je već prvog dana došao da da podršku našoj listi, očekujem da će kampanja ići jako dobrim intenzitetom i da ćemo ovakve slike viđati ubuduće, rekao je Kešelj. Odbori Srpske napredne stranke (SNS) započeli su danas širom Srbije prikupljanje potpisa građana za podršku listi "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija". Za predaju i proglašenje izborne liste na parlamentarnim izborima u Srbiji, po zakonu je potrebno sakupiti najmanje 10.000 overenih potpisa (izjava) građana koji podržavaju tu listu. BUJANOVAC UZ VUČIĆA: Građani podržavaju listu Ujedinjena Srbija Dimitrovgrad uz listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Novi Banovci za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ TRGOVIŠTE: Odlučno uz listu Ujedinjena Srbija INĐIJA UZ VUČIĆA: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija VRANjSKA BANjA: Građani u redovima čekaju da podrže listu Ujedinjena Srbija KRUŠEVAC: Masovna podrška listi „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ Gročani masovno dali podršku listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Medveđa uz Vučića: Masovna podrška listi Ujedinjena Srbija Prijepoljci se masovno odazvali: Podrrška listi Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Mirković pozvao građane da podrže listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Mirković potpisao je danas podršku listi ove stranke "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i pozvao građane da i oni podrže tu listu. Pozivam građane da podrže listu i da 25. oktobra, ubedljivom pobedom liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obezbedimo naredne četiri godine mir, stabilnost, nova radna mesta, povećanja plata i penzija, i bolje sutra svih naših građana, ali i generacija koje dolaze", rekao je on. Ocenio je da SNS danas počinje istorijsku kampanju i to na način koji je najpotrebniji, a to je, kako je istakao, „sa našim saborcima, sa našim komšijama, sa našim prijateljima, sa ljudima koji dele iste vrednosti“. -Srbiji je danas preko potrebno jedinstvo, jer u ovom vremenu globalnog haosa i neizvesnosti, Srbiji su najpotrebniji mir i stabilnost. To je upravo ono što predstavlja politika predsednika Aleksandra Vučića. Tu smo da zajedno sa našim sugrađanima razgovaramo, čujemo predloge, ideje, ali da čujemo i kritike, jer samo na taj način ćemo zajedno, kao jedan veliki tim, moći da stvaramo još lepšu i još bolju Srbiju, poručio je Mirković. (Tanjug) Obrenovčani podržali listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Piroćanci samo za Vučića Đurđević Stamenkovski podržala listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski podržala je danas potpisom izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa građanima koji su došli da svojim potpisom podrže izbornu listu, kao i sa članovima i aktivistima Srpske stranke Zavetnici koji su učestvovali u organizaciji prikupljanja potpisa. Đurđević Stamenkovski istakla je da „Ujedinjena Srbija“ predstavlja novu nacionalnu paradigmu, zasnovanu na uverenju da Srbija ne treba da bira između ekonomskog razvoja i nacionalnih interesa, već da istovremeno jača svoju ekonomiju, državu i nacionalni identitet. -Decenijama nas ubeđuju da moramo da biramo – ili ekonomija ili nacionalni interesi, ili pun frižider ili nacionalni ponos, ili Kosovo ili budućnost, ili Srbija ili Evropa. Ujedinjena Srbija znači da nećemo prihvatiti politiku ‘ili–ili’, već politiku ‘i–i’, poručila je Đurđević Stamenkovski. Ona je naglasila da Ujedinjena Srbija ne podrazumeva društvo u kojem svi misle isto, već državu u kojoj političke razlike ne prerastaju u nacionalne podele i u kojoj postoji saglasnost oko temeljnih državnih i nacionalnih interesa. Ogromna podrška Sombora -Ujedinjena Srbija nije kuća u kojoj svi misle isto. To je kuća u kojoj svi, uprkos razlikama, čuvaju iste temelje. Srbija nikada nije opstajala zahvaljujući jednoumlju, već onda kada je postojala svest o tome šta su njeni temelji – sloboda, država i narod“, istakla je ona. Prema njenim rečima, Srbiji je potrebna politika koja će istovremeno čuvati nacionalno dostojanstvo, Kosovo i Metohiju, kulturu, porodicu i identitet, ali i stvarati uslove za ekonomski razvoj, investicije, snažnije institucije i sigurniju budućnost. -Zato Ujedinjena Srbija nije samo slogan. To je izbor da prestanemo da se delimo onda kada nam je jedinstvo najpotrebnije. To je izbor da Srbija ponovo gleda sebe svojim očima“, zaključila je Đurđević Stamenkovski. (Tanjug) Beograd uz Vučića Masovna podrška Leskovca za Ujedinjenu Srbiju Gujon podržao listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Arno Gujon podržao je danas potpisom listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". On je potpisao podršku listi u Leštanima i istakao da je "Ujedinjena Srbija" pravo ime za listu jer u Srbiji treba da postoji jedinstvo. Foto: Printskrin "A jedinstvo ne znači da treba svi da mislimo isto, to znači da se poštujemo, da razgovaramo, da vodimo dijalog. To znači da treba svi da radimo za našu Srbiju u kojoj živimo i u kojoj odrastaju naša deca jer je to naša zemlja", rekao je Gujon. Ogroman odziv građana Požarevca Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti Selaković i Antonijević podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Funkcioner SNS Nikola Selaković i režiser Gaga Antonijević danas su potpisom podržali listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Oni su podršku potpisali na Paliluli. Macut podržao listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Prof. dr Đuro Macut danas je potpisom pružio podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". "Dao sam podršku listi koja će nastaviti da jedinstveno zastupa stavove Srbije i građana, nadam se da ćemo nastaviti istim putem. Očekujem da istim tempom nastavimo da gradimo i razvijamo Srbiju i održimo mir i jedinstvo", istakao je Macut, koji je podršku listi potpisao u Vrnjačkoj Banji. On je izrazio nadu da će Srbija u narednom periodu prevazići sva međusobna nerazumevanja, istakavši da su potrebni konsenzus i jedinstvo u mnogim stvarima. "Mislim da je dosadašnja politika koju je vodio predsednik Vučić dobra i nadam se da ćemo na tom putu nastaviti da razvijamo Srbiju", rekao je Macut. Građanima je poručio da je potrebno zadržati mir. "Mislim da ćemo dočekati u miru izbore. Srbija mora da živi i dan posle izbora, ima dugačak državni kontinuitet, treba da pokažemo Evropi i svetu da su Srbi jedan državotvoran narod", rekao je Macut. Kad je reč o političkim neistomišljenicima, Macut je istakao da je potrebno čitav izbormi proces sprovesti do kraja i da je potrebno da proces bude miran i dostojanstven. "Političke razlike ne treba da se održavaju i na ljudskom smislu, svi smo prijatelji i komšije, neko podržava jednu ili drugu opciju, ali sve je u interesu Srbije", naveo je Macut. Prema njegovom mišljenju, Srbija ima kapacitet da demokratski bira. Naveo je da su novi predlozi i preporuke ODIHR-a prihvaćeni i da će biti implementirani. "Ja ću najavljivati svoje posete u Srbiji i ići u obilaske koji su planirani, ali na način koji je preporučio ODIHR. Ja ću prvi pokazati da treba da se odgovorno ponašamo u izbornom periodu. Svi koji učestvuju ne treba da mešaju ono što je posao i ono što je politika. Ovo je jedinstvena prilika da se novine u Srbiji implementiraju u punom obimu, a ja ću to svojim ličnim primerom pokazati", rekao je Macut. Foto: Novosti

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Nova Varoš pokazala jedinstvo

Veliki odziv građana Uba

Snažna podrška Kikinde Ujedinjenoj Srbiji

Babušnica za Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

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Vučić rame uz rame sa narodom

Predsednik Vučić dao je svoj potpis za Ujedinjenu Srbiju u prostorijama opštinskog Odbora Srpske napredne stranke Savski Venac.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Foto: Z. Jovanović Mačak

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Potpisom podrške on je podržao izbornu listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Foto: Novosti

Ispred i u prostorijama SNS na Savskom Vencu okupio se veliki broj građana kako bi dali potpis podrške toj izbornoj listi. Potpise podrške ranije danas su dali i članovi Predsedništva SNS Zlatibor Lončar, Siniša Mali, Dragan Glamočić, Dubravka Đedović Handanović, Petar Petković i Irena Vujović, kao i članovi SNS Vesna Vidović, nekadašnji teniser Janko Tipsarević, glumica Iva Štrljić i Nada Macura. Srpska napredna stranka počela je danas sa prikupljanjem potpisa podrške za predaju izborne liste na vanrednim parlamentarnim izborima, a građani širom Srbije i dalje čekaju u redovima kako bi to učinili. Za manje od sat vremena prikupljeno više desetina hiljada potpisa za listu "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i zahvalio ogromnom broju ljudi koji su pružili podršku toj listi, izjavio je Aleksandar Vučić Foto: Novosti

U prostorijama Srpske napredne stranke na Trgu Republike u Beogradu danas je počelo prikupljanje potpisa podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za predstojeće vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar.

Ispred i u prostorijama stranke okupio se veliki broj građana koji žele da daju podršku za ovu listu.

Potpisivanje podrške organizuje se i u Čačku, Kragujevcu, Maradiku, Beškoj, Krčedinu, Slankamenu, Čortanovcima i drugim mestima.

Ogroman broj građana je uz Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Sremska Mitrovica pokazala snagu

Velika podrška iz Srbobrana

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Veličanstveni prizori iz Novog Sada - narod je za Ujedinjenu Srbiju

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Zemun daje potpis za Ujedinjenu Srbiju

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Palilula

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Zvezdara

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Građani Lebana ujedinjeni

Vračar

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Ogromna podrška za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ u Banatskoj Dubici

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Pećinci uz Vučića

Veliki broj građana u Zrenjaninu čeka u redovima da podrži listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

Ana Brnabić dala je svoj potpis za Ujedinjenu Srbiju

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Sremska Mitrovica

Krupanj

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Priboj je uz Vučića

Novi Beograd

Pirot je uz Vučića

Novi Banovci

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Vladimirci

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Foto: Novosti

Narod u Kostolcu čeka da da potpis za listu „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

U Sevojnu velika podrška za listu za „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“

Niš uz Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Obraćanje Siniše Malog

- Okupili smo se danas ovde na Trgu Republike u Beogradu da svojim potpisima damo podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Tu smo gde i treba da budemo, među ljudima, sa ljudima, razgovaramo sa njima. Videli ste atmosferu ovde, koliko se naroda okupilo, sa jednom željom, a to je da već danas, na danu kada prikupljamo potpise, pokažemo za koga je većinska Srbija i koga podržava većinska Srbija. A to je upravo Lista Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekao je Mali.

Foto ALO/printskrin

Foto: SNS

Novosađani uz listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija

Miloš Vučević u Novom Sadu

Predsednik Srbije napredne stranke pridružio se naprednjacima u Novom Sadu.

- Lider SNS poručio je da ujedinja Srbija ne znači Srbija jednoumlja, već da znače odgovornost.

- Možda i najveći broj potpisa koje smo skupljali do sada. Čekamo sednicu RIK da se završi, da stignu formulari, tako da je ostalo samo do tog tehničkog uslova. Mislim da smo organizovali dobre uslove, i da svi koji žele mogu da dođu. Ovo je tek početak svega što nas čeka, nama je preko potrebna ujedinjenost u ovom trenutku - rekao je on.

Foto: Novosti

Foto: Lj. Preradović

Foto: Lj. Preradović

Bajina Bašta

Novi Beograd uz Vučića

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Zaječar i Kladovo za Ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića

Foto: Novosti

Ogroman odziv građana Zlota

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Veliki odziv građana u Titelu i Šajkašu

Foto: Novosti

Zvezdara uz Vučića

Foto SNS

Foto SNS

Kraljevo Foto SNS Foto SNS Sremska Mitrovica Foto SNS Boljevac Foto SNS

Foto SNS

Foto SNS

Srbija ujedinjena u Požarevcu - ogromna podrška za Aleksadra Vučića

Foto SNS

Foto SNS

Foto SNS

Foto SNS

Vrnjačka Banja uz predsednika Vučića

Palilula

Foto: SNS

Foto: SNS

Novi Sad za Ujedinjenu Srbiju i Aleksanddra Vučića

Foto: SNS

Zemun

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS

Foto: SNS