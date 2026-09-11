Politika

VIŠE OD 170.000 POTPISA DO 21 ČAS: Oglasio se predsednik Vučić, pa saopštio neverovatne vesti

В.Н.

11. 09. 2026. u 21:06

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da je do 21 čas za listu Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija prikupljeno preko 170.000 potpisa.

ВИШЕ ОД 170.000 ПОТПИСА ДО 21 ЧАС: Огласио се председник Вучић, па саопштио невероватне вести

Foto: Novosti

 - 21 čas obavešten sam da smo prikupili više od 170.000 potpisa građana koji podržavaju Ujedinjenu Srbiju. Za samo tri sata. Gotovo da sam zaplakao. Hvala vam, divni ljudi Srbije! Do konačne pobede! - napisao je predsednik Vučić na instagramu. 

Objavu predsednika možete pogledati OVDE

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