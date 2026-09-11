"BEŽITE KUĆI, DA BRANITE SOPSTVENE GRANICE" Iranski moćnik brutalno zapretio SAD, sprema se udar na tlo Amerike?

POMORSKE snage Irana demonstrirale su sposobnost da obezbede bezbednost u Persijskom zalivu, poručivši preostalim američkim snagama da iskoriste priliku i napuste region dok još mogu, piše iranska agencija Mehr.

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Predsednik Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Ebrahim Azizi napisao je u sredu uveče na svom nalogu na mreži X:

- Iranska mornarica upravo je poslala jasnu poruku: Bezbednošću i stabilnošću Persijskog zaliva upravlja Iran - naveo je on.

- Preostalim snagama poručujemo: Spasite ono što je ostalo od vaše opreme i idite kući dok još možete, a usredsredite se na odbranu sopstvenih granica! dodao je on.

Ova izjava usledila je nakon reči portparola Korpusa čuvara islamske revolucije (IRGC), brigadnog generala Hoseina Mohebija, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države nemaju kapacitet da dugoročno održavaju vojno prisustvo u Zapadnoj Aziji.

- SAD se suočavaju sa ozbiljnim iscrpljivanjem, kako u pogledu morala svojih vojnih snaga u regionu, tako i kada je reč o njihovom naoružanju i ratnim brodovima - rekao je portparol.

On je naveo da je, pre najnovije ničim izazvane američko-izraelske agresije na Iran, u Persijskom zalivu bilo prisutno oko 30 do 40 američkih ratnih i pomorskih plovila, ali da se danas nijedno od njih ne nalazi u regionu.

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