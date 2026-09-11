Jusein Bolt otvorio Ultimativno svetsko prvenstvo pa gledao kako Amerikanci "otimaju" titulu njegovoj Jamajki
Ultimativno svetsko prvenstvo u atletici otvorile su mešovite štafete.
Štafeta Jamajke bila je favorit uoči takmičenja, ali su amerikanci (i Amerikanke) ličnim rekordom "preotele" slavu.
Sastav pobedničke štafete činili su Roni Bejker, Anavaja Batl, Kortni Lindzi i Kajla Vajt koji su 400 metara istrčali za 39,64 sekunde, što je za osam stotih delova sekunde bilo brže od vremena Jamajke koja je nastupila u sastavu Akim Blejk, Tina Klejton, Kadrijan Goldson i Džonijela Smit.
Treće mesto zauzela je miks štafeta Velike Britanije, ali specifičnost ovog novog takmičenja je u tome što neće biti dodele medalja, samo će prvaci dobiti neku vrstu trofeja. I naravno, novčane nagrade.
Inače, od srpskih takmičara nastupiće Angelina Topić, u finalu skoka uvis koje je druga disciplina dana, Adrijana Vilagoš u koplju i Luka Bošković u skoku udalj.
Takmičenje su otvorili Armand Duplantis i Jusein bolt, koji su ovom prilikom predstavljeni kao "ultimativna zvezda" i "ultimativna legenda".
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