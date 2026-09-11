Jusein Bolt otvorio Ultimativno svetsko prvenstvo pa gledao kako Amerikanci "otimaju" titulu njegovoj Jamajki

Ultimativno svetsko prvenstvo u atletici otvorile su mešovite štafete.

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Štafeta Jamajke bila je favorit uoči takmičenja, ali su amerikanci (i Amerikanke) ličnim rekordom "preotele" slavu.

Sastav pobedničke štafete činili su Roni Bejker, Anavaja Batl, Kortni Lindzi i Kajla Vajt koji su 400 metara istrčali za 39,64 sekunde, što je za osam stotih delova sekunde bilo brže od vremena Jamajke koja je nastupila u sastavu Akim Blejk, Tina Klejton, Kadrijan Goldson i Džonijela Smit.

Treće mesto zauzela je miks štafeta Velike Britanije, ali specifičnost ovog novog takmičenja je u tome što neće biti dodele medalja, samo će prvaci dobiti neku vrstu trofeja. I naravno, novčane nagrade.

Inače, od srpskih takmičara nastupiće Angelina Topić, u finalu skoka uvis koje je druga disciplina dana, Adrijana Vilagoš u koplju i Luka Bošković u skoku udalj.

Takmičenje su otvorili Armand Duplantis i Jusein bolt, koji su ovom prilikom predstavljeni kao "ultimativna zvezda" i "ultimativna legenda".