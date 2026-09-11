Fudbal

Jusein Bolt otvorio Ultimativno svetsko prvenstvo pa gledao kako Amerikanci "otimaju" titulu njegovoj Jamajki

Olja Mrkić

11. 09. 2026. u 19:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ultimativno svetsko prvenstvo u atletici otvorile su mešovite štafete.

Јусеин Болт отворио Ултимативно светско првенство па гледао како Американци отимају титулу његовој Јамајки

Matrix Images / Nic Bothma / imago sportfotodienst / Profimedia

Štafeta Jamajke bila je favorit uoči takmičenja, ali su amerikanci (i Amerikanke) ličnim rekordom "preotele" slavu.

Sastav pobedničke štafete činili su Roni Bejker, Anavaja Batl, Kortni Lindzi i Kajla Vajt koji su 400 metara istrčali za 39,64 sekunde, što je za osam stotih delova sekunde bilo brže od vremena Jamajke koja je nastupila u sastavu Akim Blejk, Tina Klejton, Kadrijan Goldson i Džonijela Smit.

Treće mesto zauzela je miks štafeta Velike Britanije, ali specifičnost ovog novog takmičenja je u tome što neće biti dodele medalja, samo će prvaci dobiti neku vrstu trofeja. I naravno, novčane nagrade.

Inače, od srpskih takmičara nastupiće Angelina Topić, u finalu skoka uvis koje je druga disciplina dana, Adrijana Vilagoš u koplju i Luka Bošković u skoku udalj.

Takmičenje su otvorili Armand Duplantis i Jusein bolt, koji su ovom prilikom predstavljeni kao "ultimativna zvezda" i "ultimativna legenda".

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?

Šta nam dubina može reći o vodi i o nama?