Novi Pazar gostuje na Banovom Brdu, Pandurović veruje u pobedu nad Čukaričkim

Novi Pazar posle pobede nad Železničarom iz Pančeva očekuje novo teško gostovanje. Ekipa Strahinje Pandurovića u subotu od 18.30 dočekuje duel sa Čukaričkim na Banovom brdu, gde će pokušati da nastavi sa dobrim izdanjima i popravi utisak posle neuspešnih gostovanja Crvenoj zvezdi i Radniku.

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Novi Pazar posle pobede nad Železničarom iz Pančeva očekuje novo teško gostovanje. Ekipa Strahinje Pandurovića u subotu od 18.30 dočekuje duel sa Čukaričkim na Banovom brdu, gde će pokušati da nastavi sa dobrim izdanjima i popravi utisak posle neuspešnih gostovanja Crvenoj zvezdi i Radniku.

Pazarci su protiv Železničara uspeli da dođu do važne pobede rezultatom 2:0, a poseban razlog za optimizam predstavlja povratak Adema Ljajića. Kapiten Novog Pazara sve je bliži fizičkoj spremi koja bi mu omogućila da bude još značajniji faktor u nastavku sezone.

Pred susret sa Čukaričkim, Pandurović je posebno istakao kvalitet narednog protivnika, ali i rad trenera Marka Jakšića.

"Na prošloj utakmici smo izgledali dobro, ali dešavalo se da imamo problema posle pobeda. Radili smo na tim stvarima i verujem da ćemo uspeti da vežemo dve dobre utakmice protiv dva kvalitetna protivnika, čije su ambicije vezane za plej-of. Čukarički je sa Markom Jakšićem dobro krenuo sezonu, bio i prvi na tabeli, pa mislim da poslednja tri po njih nepovoljna rezultata nisu ogledalo njegovog rada. Pokazao je u Radniku kakav je trener. Ulazimo maksimalno oprezno. Spremni smo na njihov visok presing i brzu tranziciju po osvojenoj lopti", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

Trener Novog Pazara očekuje da Čukarički može da napravi određene promene, ali ne veruje da će Jakšić značajno odstupiti od načina igre koji je do sada forsirao. Poseban izazov za goste biće veštačka podloga, na kojoj se nisu najbolje snašli u prethodnom gostovanju u Surdulici.

"Pričali smo unutar stručnog štaba šta bi to oni mogli da promene. Mislim da Jakšić još traži ekipu koja će izgledati najbolje. Već je rotirao dosta i probao neke varijante. Poznavajući ga, ne verujem da će nešto mnogo menjati u samoj igri. Naš je problem ta veštačka podloga, nismo se dobro snašli u Surdulici. Moraćemo mnogo brže i kvalitetnije da se adaptiramo".

Dobre vesti za Pazarce stižu kada je u pitanju Ljajić. Iskusni vezista je protiv Železničara ušao u igru već u 38. minutu, a u međuvremenu je uspeo da odradi nekoliko veoma zahtevnih treninga. Pandurović sada može ozbiljnije da računa na svog kapitena.

"Adem je na vrhunskom nivou odradio jake treninge i mnogo brže nego što smo očekivali približava se željenoj formi. Već sada ozbiljno računamo na njega, videćemo da li od starta ili sa klupe. Što se igrača u fazi oporavka tiče, Matija Malekinušić još uvek ne trenira punim intenzitetom i sigurno ga nećemo imati pre gostovanja Partizanu, a isto je i sa Fjerijem Kocebuom", konstatovao je Pandurović.

Velika opasnost po domaći tim mogao bi da bude Kahim Dikson. Krilni fudbaler je u prethodnih šest utakmica dva puta tresao mrežu, dok je upisao i tri asistencije. Jamajčanin je zadovoljan prijemom koji je dobio u Novom Pazaru i ističe da mu je klub veoma brzo postao druga kuća.

"Igramo protiv dobrog tima, znamo to. Prikazaćemo naše najbolje izdanje. Idemo na pobedu. Moram da istaknem da sam ovde izuzetno prihvaćen. Od prvog dana sam kao među familijom. Iako sam došao iz daleke Jamajke, ovo je sada moja druga kuća. Imam izuzetan osećaj i poštovanje, posebno prema navijačima. Ovako nešto sam od početka karijere prvi put osetio. Nisam bitan ja kao pojedinac, nego tim. O tome se radi. Svi ginemo za ekipu, igramo za rezultat. Zajedno se borimo i to je najvažnije", naveo je Dikson.



Dikson se potom osvrnuo i na svoj nekadašnji klub Čarlton Atletik, koji ove sezone nastupa u engleskom Čempionšipu. Ipak, fokus mu je u potpunosti na obavezama koje ima sa Novim Pazarom i prilagođavanju na srpski fudbal.

"Nisam igrao u Čempionšipu da bih, recimo, mogao da ga uporedim Superligom. Od trenutka kada sam došao, video sam da je elitna srpska divizija izuzetno jaka. Igra se veoma oštro. Pokušavam da se prilagodim i dam doprinos uspehu ekipe. Slušam savete trenera koji mi iznosi svoja očekivanja", zaključio je on.