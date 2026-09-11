HUTI UDARILI SAUDIJCE GDE NAJVIŠE BOLI: Rijad zatvorio naftovod Istok-Zapad, razgovarali Fidan i Al Saud
TURSKI ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i šef dplomatije Saudijske Arabije Fajsal bin Fahran Al Saud razgovarali su danas o napadima na naftnu infrastrukturu Saudijske Arabije i situaciji u regionu, prenosi Rojters.
Ranije danas, ključni saudijski naftovod Istok-Zapad, koji služi za isporuku pošiljaka zaobilaznim putem u slučaju da je nemoguće isporučiti naftu Ormuskim moreuzom, zatvoren je kao mera predostrožnosti nakon višestrukih napada.
U saopštenju Ministarstva energetike te zemlje objavljenom na zvaničnom nalogu na mreži X, navodi se da je više ljudi povređeno u napadima, dok timovi hitne pomoći preduzimaju korake da obezbede gasovod i procene njegovu bezbednost.
Ranije danas pojavili su se satelitski snimci na kojima se vidi kako se gust dim širi iz naftovoda Istok-Zapad, ali nije bilo potvrda da je došlo do nekog incidenta.
Naftovod Istok-Zapad postao je vitalan za Saudijsku Arabiju od izbijanja rata sa Iranom, jer ga je državni naftni gigant Aramko koristio da poveća protok sirove nafte sa istočne obale do Crvenog mora na zapad, preusmeravajući sirovu naftu dalje od Ormuskog moreuza nakon što ga je Iran efikasno blokirao.
Nakon povećanog broja napada Huta ove sedmice, pakistansko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da trenutno nema razgovora o vojnoj akciji ili odgovoru u okviru "Saveza o odbrani Meke".
Prošlog meseca, Pakistan, Turska i Saudijska Arabija potpisali su Sporazum o zajedničkoj odbrani Meke, kao deo napora za jačanje odbrambene i bezbednosne saradnje između tri zemlje.
Pakistanski ministar odbrane Havadža Asif rekao je da bi svaki napad koji se proširi na Saudijsku Arabiju mogao da pokrene zajednički bezbednosni sporazum, naglašavajući da će se "svaka agresija protiv jedne zemlje smatrati agresijom protiv sve tri zemlje".
(Tanjug)
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