Fudbal

Fantastična vest za Srbiju! Selektor Paunović trlja ruke, bolju informaciju nije mogao da čuje!

Новости онлине/С.С.

11. 09. 2026. u 19:28

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"Orlove" uskoro očekuje start u novom ciklusu A divizije Lige nacija.

Фантастична вест за Србију! Селектор Пауновић трља руке, бољу информацију није могао да чује!

FOTO TANJUG/ AP Photo/Alberto Saiz

Pao je kamen sa srca selektoru Srbije, Veljku Paunoviću.

Naime, pre tri dana u tabor FSS stigla je vest da u mečevima protiv Grčke i Holandije, oba na Marakani, neće moći zbog povrede da računa na prvog golmana Predraga Rajkovića!

Čuvar mreže Al Itihada pokidao je mišić desnog trbušnog zida, glasila je prva informacija, zbog čega se naslućivala duga pauza.

Propustio je nekadašnji ljubimac "delija" prethodnu utakmicu u dresu saudijskog velikana, ali su danas iz Arabije stigle sjajne informacije za Paunovića i "orlove"!

Foto: Graham Hunt / AFP / Profimedia

Naime, Predrag Rajković se danas vratio na gol Al Itihada, u gostima protiv Al Fejsalija, što definitivno znači da će ukoliko sve protekne po planu biti spreman da se stavi na raspolaganje selektoru Paunoviću za mečeve u Ligi nacija protiv "helena" i "lala".

"Orlovi" će tokom sledećih obaveza imati četiri utakmice u A diviziji UEFA takmičenja, a protivnici su im Nemačka, Grčka i Holandiju.

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