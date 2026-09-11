APSOLUTNI REKORD: 200.000 potpisa za četiri sata! Narod bezuslovno veruje Vučiću
LISTA "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" za samo četiri sata prikupola je više od 200.000 potpisa.
To je apsolutni rekord, ne samo u Srbiji, i ne samo na prostoru bivše SFRJ, već i mnogo šire! Ovo je najveći rezultat ikada koji, izvesno je već sad, niko neće uspeti da obori.
Ovo govori o popularnosti Aleksandra Vučića i o vernosti ljudi koji ga slede.
Danas se širom Srbije videla prava politička sila - sila najsnažnije političke opcije ne samo u ovom regionu, već i mnogo dalje.
Reke ljudi slivale su se ka lokacijama gde su danas prikupljani potpisi za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Bili su to veličanstveni prizori u mestima širom naše zemlje. Ljudi su pravili ogromne redove i strpljivo čekali da stave svoj potpis i time ujedno ponovo ukažu poverenje Aleksandru Vučiću i njegovoj politici.
Predsednik Vučić priznaje da su ga sve te slike duboko dirnule.
"Gotovo da sam zaplakao. Hvala vam, divni ljudi Srbije! Do konačne pobede!", poručio je Vučić.
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