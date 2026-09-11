Nadal veruje u Šeltona: Može da pobedi Zvereva, posebno je motivisan pred domaćom publikom

ČUVENI teniski trener, Toni Nadal veruje da Ben Šelton može da ode do samog kraja na US openu.

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

On veruje da Amerikanac može da pobedi Aleksandera Zvereva, ukoliko se sastanu u finalu.

- Naravno da Šelton može da pobedi Zvereva. Šelton može da pobedi bilo koga. Ima servis koji je veoma teško vratiti. Ne odlikuje se velikom disciplinom u igri, ali kada je fokusiran... uz to, američki igrači su posebno motivisani kada igraju pred domaćom publikom - rekao je Nadal.

🎙️Toni Nadal



"Claro que Shelton puede ganar a Zverev; Shelton puede ganar a cualquiera. Tiene un saque muy difícil de devolver. Tiene poca disciplina de juego pero cuando está centrado...además lo jugadores norteamericanos se crecen cuando juegan en su país" pic.twitter.com/5SrnNrf1v8 — Radioestadio Noche (@RadioestadioN) September 9, 2026

Podsetimo, Ben Šelton će u polufinalu igrati protiv Fransesa Tijafoa, dok se u drugom sastaju Aleksander Zverev i Karen Hačanov.

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