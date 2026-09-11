Tenis

Nadal veruje u Šeltona: Može da pobedi Zvereva, posebno je motivisan pred domaćom publikom

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

11. 09. 2026. u 17:24

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ČUVENI teniski trener, Toni Nadal veruje da Ben Šelton može da ode do samog kraja na US openu.

Надал верује у Шелтона: Може да победи Зверева, посебно је мотивисан пред домаћом публиком

FOTO: Tanjug/AP/Adam Hunger

On veruje da Amerikanac može da pobedi Aleksandera Zvereva, ukoliko se sastanu u finalu.

- Naravno da Šelton može da pobedi Zvereva. Šelton može da pobedi bilo koga. Ima servis koji je veoma teško vratiti. Ne odlikuje se velikom disciplinom u igri, ali kada je fokusiran... uz to, američki igrači su posebno motivisani kada igraju pred domaćom publikom - rekao je Nadal.

Podsetimo, Ben Šelton će u polufinalu igrati protiv Fransesa Tijafoa, dok se u drugom sastaju Aleksander Zverev i Karen Hačanov.

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