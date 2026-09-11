Nadal veruje u Šeltona: Može da pobedi Zvereva, posebno je motivisan pred domaćom publikom
ČUVENI teniski trener, Toni Nadal veruje da Ben Šelton može da ode do samog kraja na US openu.
On veruje da Amerikanac može da pobedi Aleksandera Zvereva, ukoliko se sastanu u finalu.
- Naravno da Šelton može da pobedi Zvereva. Šelton može da pobedi bilo koga. Ima servis koji je veoma teško vratiti. Ne odlikuje se velikom disciplinom u igri, ali kada je fokusiran... uz to, američki igrači su posebno motivisani kada igraju pred domaćom publikom - rekao je Nadal.
Podsetimo, Ben Šelton će u polufinalu igrati protiv Fransesa Tijafoa, dok se u drugom sastaju Aleksander Zverev i Karen Hačanov.
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