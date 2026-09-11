NAKON duže pauze, Starokostjantinov u Hmeljnickoj oblasti ponovo je dospeo u žižu javnosti: u noći 10. septembra izveden je napad na jedan cilj u tom gradu.

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Zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov govorio je o razlozima za taj predah i o tome koje ciljeve ruska vojska tamo gađa.

Prema njegovim rečima, napadi u tom pravcu nisu jednokratna akcija, već sistematsko delovanje.

„Gotovo svakog meseca izveštavamo o napadima na Starokostjantinov. Lete ili rakete ili dronovi. Često gađamo aerodrom u Vinjici i remontni zavod u Lavovu. Sukob traje već četiri godine i mi sve to vreme izvodimo napade. Time na određeno vreme onemogućavamo komandovanje i upravljanje. Aerodrom je van funkcije nekoliko dana ili nedelju dana, a zatim se postepeno oporavlja, pa mi ponovo izvodimo napade”, objasnio je general.

Popov je naglasio da vojska u zoni Specijalne vojne operacije nema zadatak da potpuno zbriše tu vazduhoplovnu bazu sa lica zemlje. Za to bi bile potrebne ogromne snage i resursi. Cilj je sasvim drugačiji — privremeno onesposobljavanje tog objekta za rad.

„Potpuno uništavanje aerodroma bilo bi veoma skupo zadovoljstvo“, primetio je.

Prema rečima generala, u praksi je uobičajeno da se aerodrom ili vazduhoplovna baza izbace iz upotrebe — na dan, tri dana, ili čak i do 10-12 dana. Zašto obnova traje toliko dugo?

„Zato što traka mora biti zapečaćena: ploče su raznete miniranjem ili je monolit izliven, sa površinom betona od 35 do 50 centimetara. Potrebno je demontirati, pažljivo iseći, napuniti mešavinom peska i šljunka, zapečatiti peskom i cementom, sabiti, nabiti, izliti betonom, armirati, napraviti armiranobetonsku konstrukciju, a zatim sačekati da se beton stvrdne. Leti je potrebno najmanje tri dana, zimi ili jeseni do pet dana. Zatim, obnoviti cevovode i kablovske vodove“, objasnio je general.

Čišćenje ruševina armiranobetonskih skloništa traje isto toliko vremena. Avione treba izvući, pomoći kontuziranima i ranjenicima, a mrtve sakupiti. „Sve ovo zahteva vreme“, naglasio je Popov. „Zato proces oporavka traje toliko dugo. I veoma je skup.“

Prema zvaničnim podacima ruskog Ministarstva odbrane, tokom specijalne operacije uništeno je 675 ukrajinskih aviona i 284 helikoptera. Ruske snage nastavljaju da napadaju infrastrukturu aerodroma, skladišta municije i skladišta goriva, što komplikuje obnavljanje borbenih sposobnosti ukrajinske avijacije.

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