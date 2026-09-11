POSLEDNJI UKRAJINSKI AVIONI GORE KAO ŠIBICE: Ovako loše vesti ne smeju da saopšte Zelenskom
NAKON duže pauze, Starokostjantinov u Hmeljnickoj oblasti ponovo je dospeo u žižu javnosti: u noći 10. septembra izveden je napad na jedan cilj u tom gradu.
Zaslužni vojni pilot i general-major Vladimir Popov govorio je o razlozima za taj predah i o tome koje ciljeve ruska vojska tamo gađa.
Prema njegovim rečima, napadi u tom pravcu nisu jednokratna akcija, već sistematsko delovanje.
„Gotovo svakog meseca izveštavamo o napadima na Starokostjantinov. Lete ili rakete ili dronovi. Često gađamo aerodrom u Vinjici i remontni zavod u Lavovu. Sukob traje već četiri godine i mi sve to vreme izvodimo napade. Time na određeno vreme onemogućavamo komandovanje i upravljanje. Aerodrom je van funkcije nekoliko dana ili nedelju dana, a zatim se postepeno oporavlja, pa mi ponovo izvodimo napade”, objasnio je general.
Popov je naglasio da vojska u zoni Specijalne vojne operacije nema zadatak da potpuno zbriše tu vazduhoplovnu bazu sa lica zemlje. Za to bi bile potrebne ogromne snage i resursi. Cilj je sasvim drugačiji — privremeno onesposobljavanje tog objekta za rad.
„Potpuno uništavanje aerodroma bilo bi veoma skupo zadovoljstvo“, primetio je.
Prema rečima generala, u praksi je uobičajeno da se aerodrom ili vazduhoplovna baza izbace iz upotrebe — na dan, tri dana, ili čak i do 10-12 dana. Zašto obnova traje toliko dugo?
„Zato što traka mora biti zapečaćena: ploče su raznete miniranjem ili je monolit izliven, sa površinom betona od 35 do 50 centimetara. Potrebno je demontirati, pažljivo iseći, napuniti mešavinom peska i šljunka, zapečatiti peskom i cementom, sabiti, nabiti, izliti betonom, armirati, napraviti armiranobetonsku konstrukciju, a zatim sačekati da se beton stvrdne. Leti je potrebno najmanje tri dana, zimi ili jeseni do pet dana. Zatim, obnoviti cevovode i kablovske vodove“, objasnio je general.
Čišćenje ruševina armiranobetonskih skloništa traje isto toliko vremena. Avione treba izvući, pomoći kontuziranima i ranjenicima, a mrtve sakupiti. „Sve ovo zahteva vreme“, naglasio je Popov. „Zato proces oporavka traje toliko dugo. I veoma je skup.“
Prema zvaničnim podacima ruskog Ministarstva odbrane, tokom specijalne operacije uništeno je 675 ukrajinskih aviona i 284 helikoptera. Ruske snage nastavljaju da napadaju infrastrukturu aerodroma, skladišta municije i skladišta goriva, što komplikuje obnavljanje borbenih sposobnosti ukrajinske avijacije.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NETANJAHU UPOZORIO: Iran pokušava ponovo da se naoruža
11. 09. 2026. u 07:08
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)