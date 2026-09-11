Superliga Srbije: Železničar se vratio na pobednički kolosek! (VIDEO)
FUDBALERI Železničara vratili su se na pobednički kolosek pošto su u 9. kolu Superlige Srbije u Pančevu savladali Mačvu sa 2:0.
"Dizelka" je bila bolji rival i zasluženo je slavila. Ipak, tek u finišu je slomila otpor rivala.
Izabranici Radomira Kokovića mogli su da povedu već u 26. minutu, no Janko Jevermović nije bio precizan sa bele tačke.
Pokušavao je Železničar da dođe do vođsta, ali Šapčani su odolevali. Na kraju su poklekli u 74. minutu kada je Davorin Tošić savladao Vukašina Jovanovića.
Pančevci su do kraja meč udvostručili prednost. Isti igrač je u 85. minutu pogodio mrežu rivala i tako postavio konačan rezultat.
Železničar je na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova, dok je Mačva na poziciji 11. sa osam.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
BRAVO, ANGELINA: Srpkinja podelila treće mesto na svetu
11. 09. 2026. u 20:04 >> 20:12
Istorija na US openu: Sabalenka i Ribakina ponovile ono što se desilo 1994. godine
11. 09. 2026. u 15:33
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
11. 09. 2026. u 12:43
Od sletanja na Mesec do 11. septembra: Zašto ljudi veruju u teorije zavere
2026-09-11 14:40:00
Rusija diže tenzije na Baltiku: Biće meta ako rasporedi nuklearno oružje
2026-09-11 11:06:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Tragedija koja je potresla region: Poginuo sportista u teškoj saobraćajnoj nesreći!
Užasne vesti stigle iz komšiluka.
09. 09. 2026. u 13:39
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko kostaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Pavle na KiM - Albanac ga ščepao za bradu i UDARIO mu dva šamara: Patrijarhova reakcija u policiji govori o njegovoj veličini
REAKCIJA patrijarha pavla kada mu je Albanac udario 2 šamara i danas se prepričava.
11. 09. 2026. u 08:24
Komentari (0)