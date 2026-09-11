Superliga Srbije: Železničar se vratio na pobednički kolosek! (VIDEO)

FUDBALERI Železničara vratili su se na pobednički kolosek pošto su u 9. kolu Superlige Srbije u Pančevu savladali Mačvu sa 2:0.

FOTO: Antonio Ahel/ATAImages

"Dizelka" je bila bolji rival i zasluženo je slavila. Ipak, tek u finišu je slomila otpor rivala.

Izabranici Radomira Kokovića mogli su da povedu već u 26. minutu, no Janko Jevermović nije bio precizan sa bele tačke.

Pokušavao je Železničar da dođe do vođsta, ali Šapčani su odolevali. Na kraju su poklekli u 74. minutu kada je Davorin Tošić savladao Vukašina Jovanovića.

Pančevci su do kraja meč udvostručili prednost. Isti igrač je u 85. minutu pogodio mrežu rivala i tako postavio konačan rezultat.

Železničar je na šestom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 11 bodova, dok je Mačva na poziciji 11. sa osam.

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