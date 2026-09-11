MACUT PODRŽAO LISTU "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA": Nadam se da ćemo nastaviti istim putem

PROF. dr Đuro Macut danas je potpisom pružio podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Foto: Tanjug/Rade Prelić

-Dao sam podršku listi koja će nastaviti da jedinstveno zastupa stavove Srbije i građana, nadam se da ćemo nastaviti istim putem. Očekujem da istim tempom nastavimo da gradimo i razvijamo Srbiju i održimo mir i jedinstvo, istakao je Macut, koji je podršku listi potpisao u Vrnjačkoj Banji.

On je izrazio nadu da će Srbija u narednom periodu prevazići sva međusobna nerazumevanja, istakavši da su potrebni konsenzus i jedinstvo u mnogim stvarima.

-Mislim da je dosadašnja politika koju je vodio predsednik Vučić dobra i nadam se da ćemo na tom putu nastaviti da razvijamo Srbiju, rekao je Macut.

Građanima je poručio da je potrebno zadržati mir.

-Mislim da ćemo dočekati u miru izbore. Srbija mora da živi i dan posle izbora, ima dugačak državni kontinuitet, treba da pokažemo Evropi i svetu da su Srbi jedan državotvoran narod, rekao je Macut.

Kad je reč o političkim neistomišljenicima, Macut je istakao da je potrebno čitav izbormi proces sprovesti do kraja i da je potrebno da proces bude miran i dostojanstven.

-Političke razlike ne treba da se održavaju i na ljudskom smislu, svi smo prijatelji i komšije, neko podržava jednu ili drugu opciju, ali sve je u interesu Srbije, naveo je Macut.

Prema njegovom mišljenju, Srbija ima kapacitet da demokratski bira.

Naveo je da su novi predlozi i preporuke ODIHR-a prihvaćeni i da će biti implementirani.

-Ja ću najavljivati svoje posete u Srbiji i ići u obilaske koji su planirani, ali na način koji je preporučio ODIHR. Ja ću prvi pokazati da treba da se odgovorno ponašamo u izbornom periodu. Svi koji učestvuju ne treba da mešaju ono što je posao i ono što je politika. Ovo je jedinstvena prilika da se novine u Srbiji implementiraju u punom obimu, a ja ću to svojim ličnim primerom pokazati, rekao je Macut.

Potpisi za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas se prikupljaju širom Srbije, a veliki broj građana čeka u redovima da potpisom podrži listu.

Za predaju liste za parlamentarne izbore potrebno je najmanje 10.000 potpisa građana.

(Tanjug)