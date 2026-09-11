GENERAL MLADIĆ JE SAHRANJEN, NA REDU JE SRPSKA!

GENERAL Ratko Mladić je sahranjen, a iz Sarajeva je već stigla poruka koja udara na samu Republiku Srpsku.

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Ministar odbrane BiH Zukan Helez traži da međunarodna zajednica povuče podršku njenom postojanju i poručuje: „Mi znamo šta nam je činiti“. Ali ono što bi Helez da izbriše političkim porukama crno na belo stoji u Dejtonskom sporazumu. Mladić je sahranjen, da li je sada zaista na redu Republika Srpska?