Politika

GENERAL MLADIĆ JE SAHRANJEN, NA REDU JE SRPSKA!

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

11. 09. 2026. u 19:47

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GENERAL Ratko Mladić je sahranjen, a iz Sarajeva je već stigla poruka koja udara na samu Republiku Srpsku.

ГЕНЕРАЛ МЛАДИЋ ЈЕ САХРАЊЕН, НА РЕДУ ЈЕ СРПСКА!

Foto: D. Milovanović, Mark Milstein/Alamy/Profimedia

Ministar odbrane BiH Zukan Helez traži da međunarodna zajednica povuče podršku njenom postojanju i poručuje: „Mi znamo šta nam je činiti“. Ali ono što bi Helez da izbriše političkim porukama crno na belo stoji u Dejtonskom sporazumu. Mladić je sahranjen, da li je sada zaista na redu Republika Srpska?

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