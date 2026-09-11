TSC još jači: Bivši igrač Milvola pojačao tim Nenada Milijaša

TSC je dobio još jedno pojačanje za nastavak sezone u Prvoj ligi Srbije.

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Novi fudbaler ekipe iz Bačke Topole postao je Lazar Stojsavljević. On ima 28 godina i igra u odbrani.

Stojsavljević je rođen u Lodnonu, a prve fudbalske korake napravio u dresu tamošnjeg niželigaša Vokinga.

Kasnije tokom karijere nastupao je još za Milvol, Njuport Kaunti, Vojvodinu, Rad, Trenčin, Soči i Spartak iz Trnave.

TSC posle sedam odigranih utakmica u Prvoj ligi Srbije zauzima drugo mesto na tabeli sa 15 bodova i još uvek nije izgubio nijednu utakmicu.

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